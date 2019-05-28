عمان- يختلف مرض الاكتئاب عن الحزن العادي بأنه لا يزول خلال أيام قليلة من الحدث المحزن، كما أنه يسبب أعراضا شديدة تؤثر على كل عناصر الحياة من حيث الشعور والتفكير والنوم والأكل والعمل وحتى كيفية القيام بالوظائف اليومية. ويعد الاكتئاب أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة بالرجال، وذلك يعود لعوامل حيوية وهرمونية واجتماعية معينة تعد خاصة بالنساء. وهذا بحسب موقع www.nimh.nih.gov وآتيا بعض الحقائق حول الاكتئاب لدى النساء:

الاكتئاب ليس مجرد حزن

يعد الحزن جزءا فقط من الاكتئاب. ويذكر أن بعض مصابات الاكتئاب لا يشعرن بالحزن أصلا، كما أن المصابات قد يشعرن بأعراض جسدية حقيقية منها الآلام والأوجاع والصداع والمغصات والمشاكل الهضمية. كما قد يجدن صعوبة بالنوم والاستيقاظ ويشعرن بالإرهاق صباحا.

هناك أنواع من الاكتئاب خاصة بالنساء

يرتبط الحمل وما بعد الولادة وفترة ما قبل انقطاع الحيض والحيض نفسه بتغيرات عضوية وهرمونية. وتتضمن أنواع الاكتئاب الخاصة بالنساء الآتي:

اضطراب المزاج السابق للحيض: يألف العديدون مصطلح متلازمة ما قبل الحيض. فتغير المزاج والتهيج في الأسابيع التي تسبق الحيض أمر شائع بين النساء. لكن هناك شكل أكثر شدة، وهو اضطراب المزاج السابق للحيض، والذي يعد حالة اكتئاب حقيقية بأعراض معيقة منها المزاج الكئيب والغضب والأفكار الانتحارية والتغيرات في الشهية والآلام المختلفة.

اكتئاب ما حول الولادة: لا يعد الحمل سهلا، فالحوامل يصبن بالعديد من الأعراض، منها الاضطرابات المزاجية، غير أن هذه الاضطرابات تكون بسيطة ولا تستمر طويلا. أما اكتئاب ما حول الولادة، فهو مرض يصيب بعض النساء خلال الحمل أو بعد الولادة ويكون أكثر شدة من اضطرابات المزاج المعتادة. فأعراضه تتضمن الحزن المفرط والقلق وعدم القدرة على أداء أبسط المهام.

الاكتئاب ما حول انقطاع الحيض: فترة ما حول انقطاع الحيض تعد فترة مزعجة لدى العديد من النساء إذ يضطرب خلالها الحيض وتحدث مشاكل في النوم واضطرابات في المزاج. لكن اكتئاب هذه الفترة لا يعد حالة لا بد من حدوثها كما يعتقد العديدون، فهي تصيب بعض النساء فقط. أما أعراضها، فتتضمن القلق والحزن وفقدان القدرة على الاستمتاع.

ويذكر أن الاكتئاب تختلف أعراضه بين امرأة وأخرى، فليس من الضروري أن تصاب كل امرأة بنفس الأعراض. فبعض النساء يصبن بأعراض قليلة بينما تصاب آخريات بأعراض أكثر. كما أن شدة وتكرار الأعراض ومدى استمرارها يختلف بين امرأة وأخرى. كما وتختلف الأعراض بناء على مرحلة المرض.

أما الخبر الجيد، فهو أن الاكتئاب قابل للعلاج. فحتى أسوأ وأشد حالة اكتئاب يمكن علاجها. وعادة ما يكون ذلك بالعلاج النفسي والدوائي. أما في حالة عدم تخفيف هذه العلاجات من الأعراض بشكل كاف، فعندها يتم اللجوء للعلاج بالاختلاج الكهربائي وغيره من العلاجات التي تحفز الدماغ.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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