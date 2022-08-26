الاكتئاب والقلق.. ما الرابط بينهما؟

ترجمة : حلا محمود مصطفى- يعد القلق والاكتئاب من أنواع اضطرابات المزاج؛ حيث يسبب الاكتئاب الشعور بالحزن واليأس وانخفاض الطاقة لدى الفرد.

كما أن القلق يخلق مشاعر من التوتر أو الرهبة. ويمكن أن يكون الأرق أيضًا من أعراض الاكتئاب.

من الطبيعي أن ينتابك شعور بالقلق أو الاكتئاب من وقت لآخر. ولكن عندما تحدث هذه المشاعر كثيرًا وتتعارض مع حياتك، فقد تكون مصابًا باضطراب يمكن علاجه بمساعدة طبيب.

ما الاكتئاب؟

يؤثر الاكتئاب على شعورك وتصرفاتك. عندما تكون مكتئبًا، قد تظهر عليك أعراض مثل:

الحزن أو اليأس أو القلق، فقدان الاهتمام بالأشياء التي استمتعت بها من قبل، انخفاض الطاقة واضطرابات بالأكل، أو النوم قليلا أو كثيرا.

الى ذلك، صعوبة في التفكير أو التركيز

وكل ذلك يصب في الاكتئاب، وإذا تعرضت لهذه الأعراض كل يوم تقريبًا، لمدة أسبوعين على الأقل. تكون لديك مشكلة وعليك أن تحاول البحث عن حلول لها.

ما القلق؟

يعد القلق والخوف من الاضطرابات الطبيعية في الحياة. ولكن عندما لا تختفي هذه المشاعر وتعود لتظهر بشكل مفرط، يكون ذلك من علامات اضطراب القلق.

قد تكون لديك مشكلة مع القلق إذا كنت تشعر في كثير من الأحيان بما يلي:

الارتباك، غرابة الأطوار، التعرق أو الخروج عن نطاق السيطرة. هناك أنواع أخرى للقلق، ولكل منها أعراضها الخاصة.

اضطراب القلق المعمم: يحدث عندما تقلق بشأن العديد من الأشياء التي تختلف عن بعضها بعضا.

اضطراب القلق الاجتماعي: هو قلق مفرط عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين.

اضطراب الهلع: هو شعور مفاجئ بالخوف مصحوب بأعراض مثل ألم الصدر وخفقان القلب.

الرهاب: الخوف الشديد من الأماكن أو الأشياء، مثل الأماكن المغلقة أو الحيوانات.

الفرق بين القلق والاكتئاب؟

الفرق الرئيسي بين الاكتئاب والقلق هو الأعراض. الاكتئاب هو شعور دائم بالحزن وعدم امتلاك أي طاقة وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي أحببتها من قبل. وقد يفكر بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب في إيذاء أنفسهم.

القلق ينطوي على خوف لكن يمكنك من السيطرة عليه. وذلك اعتمادًا على نوع القلق الذي تشعر به، ويمكن أن يظهر أثناء الأنشطة اليومية مثل مقابلة أشخاص جدد.