الالتفاف إلى الداخل والتموضع

د. زياد الشخانبة

بات التفاف الدول إلى الداخل مصيراً محتوماً وطريقاً أفضل للنأي بالنفس جانباً في صراع القطب أو القطبين الذي سرّعت جائحة كورونا في وتيرته، ليصبح التفافاً نحو الداخل الوطني كملجأ وحيد في ظل إنعزاليّة دولية متوقعة.

وفي الحالة المحلية الأردنية ورغم تحذير جلالة الملك في مقاله الأخير من خطورة العزلة بين الدول، إلا أن تأثّرنا بالنظام العالمي الجديد لا محالة، وبالتالي قد تحتاج الدولة إلى “نظرية التفاف البارجة السريع” نحو الداخل، وباتجاه قواعد الدولة المتينة التي لا تحمل في جيبها إلا الأجندة الوطنية، وهي القادرة على وضع استراتيجية جديدة للدولة وضبط مسارها في النظام الجديد ومواقفها الداخلية والخارجية، بعيداً عن الطارئين الذين توافدوا على السلطة فأنجزوا كساداً وفساداً.

إن مناصري النموذج الاقتصادي الغربي ومنذ بداية الألفية عاثوا فساداً في الدولة وتحت صمت ومرأى الجميع وبمباركة واسعة عامودياً وأُفقياً في طبقة الاقتصاد والمال، فتصدّع القطاع العام الذي وجدنا بعض مؤسساته أخيراً قد وقفت وبشق الأنفس في مواجهة الوباء، وبعضها الآخر مقيّد بقوانين السوق المفتوح والخصخصة التي يقابلها انتفاخ القطاع العام بلا سلطة حقيقية في تقديم الخدمة.

والالتفاف إلى الداخل أردنياً يعني اعادة تموضع الدولة بعيداً عن ما يُسمى “الليبرال الناعم أو المتوحش” وارتباطاته، فالمرحلة القادمة تُحتّم أن يتنحى جانباً كل مَن يروّج أفكاراً لا تناسب المرحلة الجديدة التي تفرض تشكيلاً جديداً لبرامجنا التي تعتمد على الخارج، ليُعاد تشبيكها على أساسٍ وطنيّ وليس حسب نماذج نتأرجح فيها بنصف الطريق كما حدث في اقتصادنا.

إن معطيات التغييرات الدولية بعد جائحة كورونا تفيد بأن دفة القرار محلياً يجب أن تؤول إلى شخصيات محافظة سياسياً ووطنياً قد تكون بحاجة إلى مساندة في القرارات الهامة من المؤسسة العسكرية التي يبدو ستكون حاضرة بشكلٍ أقوى في المشهد العام القادم، وقد يجد صاحب القرار أن الطرفين يلتقيان كثيراً خلال عملية الإلتفاف ليشكلا حالة أردنية جديدة لا سيما وأن تركيبة الحكومة والبرلمان قد عاثت تراجعاً بالدولة التي هي اليوم بلا صناعة وطنية وبلا انتاج محلي، لذلك لا بُد من حضور الشخصية المحافظة الوازنة المؤمنة بقوة بالقدرات المحلية، والتي يسمع الناس لها في ظل حالة تموضع داخلي قد تتراجع فيها الارتباطات الخارجية والمساعدات وبالتالي تراجع وجود تيارات بعينها كان دورها تسهيل هذه الارتباطات.