الالماني ميتسلدر قيد التحقيق على خلفية نشر مواد إباحية لاطفال

برلين – أكدت السلطات الالمانية الاربعاء، أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر (38 عاما) يخضع للتحقيق على خلفية إدعاءات نشر مواد إباحية لاطفال من خلال خدمة “واتساب” الخاصة بالرسائل.

وأفادت ليدي أوشتيرينغ المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هامبورغ وكالة (فرانس برس) انه: “يمكننا تأكيد فتح تحقيق ضد كريستوف ميتسلدر بسبب شكوك مشاركته بنشر مواد اباحية لاطفال”.

وقالت أوشتيرينغ أن ميتسلدر وصيف بطل العالم 2002 مع منتخب الـ”مانشافت” متهم باستخدام تطبيق “واتساب” لارسال صور اباحية لاطفال لسيدة في هامبورغ.

