الاماراتيون في عمان يصوتون لانتخابات المجلس التشريعي

عمان – بدا مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2019 في مقر السفارة الاماراتية بعمان.

وعبر عدد من الاماراتيين ممن شاركوا بالإنتخابات،عن إرتياحهم لسهولة الإجراءات وعملية التصويت، بفضل الترتيبات والإمكانات التي وفرتها السفارة، منذ وصول الناخب إلى مقر السفارة وحتى قيامه بأداء حقه الدستوري المتمثل في التصويت لمن يراه الأنسب من بين قائمة المرشحين.

وتولى السفير أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مهام رئاسة المركز الإنتخابي داخل السفارة، وعضوية كل من(المستشار فيصل أحمد آل مالك، والسيدة عائشة النقبي سكرتير ثاني، والسيد فهد منير العتيبي سكرتير ثالث)، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة في نظام التصويت والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للإنتخابات.

وكانت السفارة بعمّان، قد دعت مواطنيها المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية والواردة أسماءهم في القوائم الإنتخابية إلى المشاركة في الإنتخابات، وذلك بمقر السفارة يومي 22 و 23 سبتمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء .-(بترا)