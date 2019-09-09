الامارات تسعى لمواصلة تفوقها التاريخي على ماليزيا بالتصفيات المزدوجة

دبي – يتطلع منتخب الإمارات الى استمرار تفوقه التاريخي على ماليزيا عندما يحل ضيفا عليها في كوالالمبور الثلاثاء، في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة 7 من التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على اندونيسيا 3-2 في جاكرتا،وتعادل تايلاند وفيتنام سلبا، وتتفوق الامارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود اخر خسارة امامها الى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في اخر 4 لقاءات بينهما، أبرزها اكتساحها مضيفتها 10-0 في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها اقسى خسارة في تاريخها.

لكن ماليزيا التي قدمت عرضا مميزا في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة امام مضيفتها اندونيسيا الى فوز مثير تتطلع الى الحاضر ونسيان الماضي.

الأبيض يفتتح مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بمواجهة منتخب ماليزيا في كوالالمبور غداً الثلاثاء ..#منتخب_الإمارات #الإمارات_ماليزيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/JM1TFHDJWy — الأبيض الإماراتي ⚽️🇦🇪 (@uaent2019) September 9, 2019

وقال المدرب الوطني لماليزيا تان تشينغ هوي في حديث مع الصحافة المحلية: “عندما خسرنا 0-10 كان الامر محزنا لكرة القدم الماليزية، الآن لا اريد الحديث عن الماضي، علينا المضي قدما والتركيز فقط على مباراتنا المقبلة، ثقة لاعبينا مرتفعة بعد فوزنا على اندونيسيا،ونحن نريد تقديم اداء جيد آخر”.

وتابع: “بالطبع الإمارات هي المرشحة فهي تتفوق علينا في التصنيف، ووصلت الى نصف نهائي كأس آسيا 2019 التي استضافتها على ارضها، كما فازت في مباراتيها الوديتين بفارق كبير مما يدل على انها تتمتع بجودة عالية في الهجوم، ومع ذلك سوف نركز على اسلوب لعبنا،ونتخذ تدابير احترازية ضد أفضل لاعبيها”.

وأشاد هوي بمنتخب الامارات “الذي يمتلك مدربا جيدا للغاية (الهولندي بيرت فان مارفيك)، واعتقد ان اسلوب لعبه معه سيكون مختلفا عن الفريق الذي لعب في كأس آسيا في كانون الثاني (يناير)”.

رسميا .. منتخبنا بالأبيض وماليزيا بالأصفر في مباراة الغد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ..#منتخب_الإمارات #الإمارات_ماليزيا pic.twitter.com/N2sLcKNny2 — الأبيض الإماراتي ⚽️🇦🇪 (@uaent2019) September 9, 2019

وستكون مباراة الثلاثاء الرسمية الاولى للامارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في اذار (مارس) الماضي، بعدما حل بديلا للايطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

واستعدت الامارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخلله مباراتين وديتين انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-0،وسريلانكا 5-1، حيث شهدت مباراة سيريلانكا مشاركة صانع الالعاب عمر عبد الرحمن”عموري” في الشوط الثاني، ليخوض مباراته الأولى منذ اصابته في الرباط الصليبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

وستكون عودة “عموري” خبرا سيئا لماليزيا بعدما ساهم اللاعب المنتقل حديثا الى الجزيرة في الفوز التاريخي للامارات 10-0 بتمريره 6 كرات حاسمة.

الأبيض يؤدي تدريبه الأساسي غدا الإثنين في ستاد بوكيت جليل في العاصمة كوالالمبور ..#منتخب_الإمارات #الإمارات_ماليزيا pic.twitter.com/tOHfOoNMna — الأبيض الإماراتي ⚽️🇦🇪 (@uaent2019) September 8, 2019

وفي المقابل، فإن صفوف الامارات ستشهد غياب احمد خليل صاحب 5 اهداف في المباراتين امام ماليزيا في تصفيات مونديال 2018 لظروف خاصة ولاعب الوسط خلفان مبارك للإصابة.

وقال حسن سهيل اداري الامارات ان: “غياب احمد خليل عن المنتخب لن يؤثر كون المدرب لديه اكثر من خيار فني في التشكيلة، المباراة امام ماليزيا لن تكون سهلة فهي تملك منتخبا متطورا وتضم تشكيلتها لاعبين جيدين”، معتبرا ان “تحقيق نتيجة إيجابية سيكون بمثابة حافز قوي لبقية المباريات في المجموعة”.

وشاركت الامارات مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال ايطاليا عام 1990 وخرجت من الدور الاول. (أ ف ب)