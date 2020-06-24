الامام تصدر النسخة الانجليزية من كتاب نضالات المرأة الفلسطينية

صدر عن مركز الإعلاميات العربيات كتاب نضالات المرأة الفلسطينية باللغة الانجليزية ،للإعلامية محاسن الامام ، ترجمة الأستاذ بشير البرغوثي، الجدير بالذكر انه الكتاب الاول في الوطن العربي الذي يوثق نضالات المراة الفلسطينية على مدار أكثر من مئة عام باللغة الانجليزية ،ويشار الى ان الامام اختارت غلاف الكتاب الذي يحمل صورة أول امرأة فلسطينية تدربت على السلاح، كدلالة حية ومباشرة على نضال المرأةالفلسطينية وهي “مهيبة خورشيد”، والتي أفردت جانباً من الكتاب للحديث عنها.

ويتألف الكتاب من 484صفحة، ويحتوي على 33 محور حول نضالات المرأة الفلسطينية في كافة المجالات منذ عام 1917 الى عام 2019، وهي :المرأة الفلسطينية والتعليم الشعبي، المرأة والتراث الفلسطيني، تواريخ في حياة المرأة الفلسطينية ونضالها، المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى 1987 -1993،نماذج من المناضلات الفلسطينيات (فلسطينيات خالدات في الذاكرة)، الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000-2005،نضال المرأة في انتفاضات المرأة والاستقلال من 29/9/2000 الى 31/10/2005،الانتفاضة الثالثة (انتفاضة السكاكين)2015،المرابطات الفلسطينيات (في المسجد الاقصى)، الرموز النسائية الفلسطينية في مجالات شتى :نماذج فلسطينيات مناضلات عن طريق الابداع،الشهيدات الفلسطينيات :نماذج وحوادث الأسيرات الفلسطينيات،الأسيرات المحررات ،أسيرات(نماذج مشهورة )،النساء الفلسطينيات في مجال العمل الانساني ،دور المرأة الفلسطينية في الاعلام،المرأة الفلسطينية في الثقافة والفن،زهيرة زقطان نموذج المرأة الفلسطينية الفنانة والحافظة للتراث.