“الامانة” تجهز 250 الية منها كاسحات ثلوج و6 آلاف عامل في الميدان استعدادا للمنخفض الجوي

زايد الدخيل

عمان – أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ القصوى اعتبار من مساء اليوم للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة، والذي يتوقع ان تشهد المملكة خلاله تساقطا للثلوج في أغلب المناطق.

وقال الناطق الاعلامي باسم الامانة ناصر الرحامنة لـ”الغد”، إن الأمانة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي ورفعت درجة التأهب إلى القصوى خصوصا في ظل توقعات تساقط الثلوج على مختلف مناطق العاصمة، مضيفا انه تم توزيع 250 الية تتضمن كاسحات ثلوج ولودرات والبكبات وناثرات الملح ، بالإضافة لجتات فتح خطوط تصريف المياه و1200 مصد للمياه وعكس اتجاها موزعة على 22 منطقة التي تتبع لامانة عمان الكبرى.

ولفت الرحامنة الى أن خطة الطوارئ ستستند في عملها على نشر 6 آلاف عامل وموظف في مناطق الأمانة على مدار الساعة على نظام الشفتين.

ودعا الرحامنة المواطنين في مناطق هطل الثلوج الى عدم ركن مركباتهم على حرم الشوارع وإنما في الأماكن المخصصة لعدم إعاقة عمل الآليات في حال دعت الضرورة لذلك.

وبالنسبة لاغلاق الجسور المرتفعة في العاصمة، قال الرحامنة ان الامانة تدرس القرار وفقا للحالة الجوية خلال الساعات القادمة.

كما دعا الى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها، أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة، أو من خلال موقعها الإلكتروني https://www.ammancity.gov.jo/ar/main/index.aspx