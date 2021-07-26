“الأمانة” تنهي تنظيف مواقع بيع الأضاحي

عمان– أنهت أجهزة امانة عمان الكبرى تنظيف المواقع التي تم تحديدها كحظائر لبيع وذبح الاضاحي، بتجريف وإزالة النفايات والمخلفات وبقايا الحظائر، ورفع الانقاض، الى جانب أعمال رش وتعقيم لعدة أيام.

وبلغ عدد المواشي التي تم عرضها في المواقع التي حددتها وأعلنت عنها الامانة لبيع وذبح الأضاحي 151380 رأسا، فيما وصل إجمالي المباع 94206 رؤوس، وعدد الاغنام المذبوحة داخل تلك المواقع 80025 رأسا.

وفي سياق متصل، قام مسلخ امانة عمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بذبحيات ومعاينة حوالي 21987 رأس أغنام و190 رأسا من العجول داخل مسالخ الامانة، فيما استقبل السوق المركزي للخضار والفواكه 6691 طنا من المنتجات البستانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونفذت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية 1218 زيارة مجدولة نتج عنها 307 انذارات و12 مخالفة لأوامر الدفاع، منها 7 للمنشآت و5 للأفراد، وعشر مخالفات صحية، واتخاذ 124 اجراء قانونيا على حظائر مخالفة وترحيل 67 بسطة ومعالجة 60 ملاحظة وشكوى. وقامت امانة عمان خلال وقفة عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك بجمع ورفع 17660 طن نفايات من مختلف مناطق أمانة عمان.-(بترا)