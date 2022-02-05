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الأمانة: لم نسجل أي ارتفاع لمنسوب مياه الأمطار داخل الأنفاق المرورية

12:07 م2022-02-05
امطار في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)
امطار في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

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زايد الدخيل
عمان- قال الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى، ناصر الرحامنة، أنه لم يتم تسجيل حتى اللحظة أي ارتفاع لمنسوب مياه الأمطار داخل الأنفاق المرورية، وأن كوادر الأمانة متواجده في الميدان بما يتناسب مع الحالة الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الحالي.
وأكد أن جميع الطرقات الرئيسية والفرعية والتقاطعات الرئيسية والميادين والأنفاق سالكة أمام الحركة المرورية، مبينا أن كوادر الأمانة من فنيين، مهندسين، إداريين، عمال، وموظفين بمختلف المهن موجودون كل في مكانه، حيث إنّ دوام الكوادر بالتناوب على مدار 24 ساعة، يكون لكل مناوبة (شفت) 12 ساعة إلى حين انتهاء المنخفض.

12:07 م2022-02-05
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