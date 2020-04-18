الامتحانات الإلكترونية وفرص مغادرة التعليم التقليدي

من المبكر جدا الحديث عن أي تقييم لتجربة الامتحانات الالكترونية لطلبة المدارس الحكومية التي انطلقت أمس السبت، فالتجربة ما تزال في يومها الأول، لكنها بدأت بكم هائل من العثرات التي تستدعي معالجات سريعة.

واجه كثير من الطلبة صعوبات في الدخول للامتحانات عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، ومنهم من لم يتمكن من فتح رابط الامتحان، وظهر ذلك جليا في تعليقات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها.

لنتفق على أن هذا النوع من المشكلات التقنية وارد الحدوث في الساعات الأولى لتجربة حديثة، وقد أبدت وزارة التربية والتعليم استجابة سريعة لذلك بتمديد فترة الدخول للامتحانات لساعتين إضافيتين. لكن من المهم جدا معالجة هذا الخلل سريعا لأن استمراره أو تكراره سيؤدي الى ضجر الطلبة وذويهم، وإلى تراجع الثقة بكفاءة وجدية التقييم.

المشكلة الأكثر أهمية هي أن الكثير من الطلبة لم يتمكنوا من إجراء الامتحانات ليس للأسباب الفنية سابقة الذكر، وإنما لعدم توفر اشتراكات انترنت أو أجهزة ذكية بعدد الطلبة في البيت. البعض اضطر للخروج من منزله الى منزل أحد الأقارب أو الجيران لتدارك ذلك، بينما لم يجد الأغلبية بيتا قريبا يتوفر لديه ما ينقصهم، فأحوال البيوت في الحي الواحد متشابهة عادة.

الأمر الآخر الذي يجب الالتفات إليه هنا هو أن كل هذه التدابير المتخذة التي كلفت الجميع كلفا باهظة مادية ومعنوية، كانت بالأصل للحد من اختلاط الناس ببعضهم، واضطرار الطلبة للتردد على من تتوفر لديهم التقنيات اللازمة، هو اختلاط بحد ذاته ينسف الهدف الذي اتخذت كل هذه التدابير لأجله.

أما بالنسبة لطبيعة ومستوى أسئلة الامتحانات، فقد أبدى الطلبة ارتياحا تجاهها لبساطتها وسهولتها بحسب غالبية الآراء، ويبدو أن الوزارة تعمدت تبسيط الأسئلة لإكساب الطلبة هذا الارتياح والطمأنينة، ولكن هل ستحقق هذه الامتحانات أيا من الغايات التي أنشئت لأجلها اذا استمرت على هذه الشاكلة؟

كان من أكثر الأمور جدلا، إمكانية الثقة بأن المستجيبين للامتحانات هم الطلبة بذاتهم من دون مساعدة أي من أفراد أسرتهم، ومن دون الاستعانة بالكتب المتاحة بين أيديهم، على عكس ما تكون الحال عليه عند الخضوع للامتحانات الصفية بوجود مدرس مراقب.

لذلك، فإن على الوزارة واللجان المختصة بوضع أسئلة الامتحانات أن تنتقل بها من الآلية التقليدية التي لا تقيس سوى مدى حفظ الطلبة الأصم للنصوص المسطرة في كتبهم، إلى آلية مختلفة تقيس المهارات المتعددة والمهارات الفردية لدى الطلبة كمهارات التحليل والاستنباط والتفكير الناقد، إضافة للمهارات الاجتماعية والحياتية.

هذه المهارات من الممكن قياسها إلى حد ما ضمن الأسئلة الموضوعية، وليس بالضرورة أن تكون خلال ساعة محددة، وهذا من الممكن أن يحل بعض مشكلات الضغط على المنصة وأيضا عدم توفر التقنيات العالية لدى كثيرين.

ولأن التجربة جديدة، فيمكن البدء بذلك ضمن مستويات بسيطة أولوية تهيئ الطلبة لهذا التحول بشكل سلس من دون إحداث صدمة لديهم أو إشعارهم بالعجز أو الإخفاق، ومن ثم يمكن التدرج في الامتحانات التقييمية اللاحقة لمستويات أعلى شرط أن يكون ذلك مصحوبا بتعديل آلية التعليم في المرحلة القادمة، بحيث يعطي تركيزا أكبر على هذه المهارات والكف عن أسلوب التلقين الذي لا نتائج له سوى إضاعة وقت الطلبة والمعلمين.

التحدي كبير والصعوبات معقدة جدا في هذه التجربة، ولكن الطلبة لا ذنب لهم فيما حدث وكذلك معلميهم، وكذلك أيضا الوزارة. لكن بإمكان الوزارة استغلال الظرف للتحول إلى تعليم غير تقليدي، أكثر قربا من النمط المناسب للعصر الذي نعيشه وللمستقبل الذي نتطلع إليه.

إنها فرصتنا للحاق بالزمن، وإضاعة هذه الفرصة ستكون الذنب الحقيقي الذي سنندم جميعا على آثاره.