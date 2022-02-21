الامتحان الأول للمستشارة القانونية.. الشيخ جراح

هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

في 7 أيار (مايو) العام 2021، اليوم الذي استوطن فيه ايتمار بن غبير للمرة الأولى في الشيخ جراح، حذره رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو وقال “توجد لدينا تحذيرات محددة بخصوص الشيخ جراح. إذا لم تخرج من هناك فهذا يمكن أن ينتهي بإطلاق حماس للنار على إسرائيل على المدى الآني”. نتنياهو اكتفى بإبلاغه، وهذا انتهى بـ12 قتيلا اسرائيليا و280 قتيل فلسطيني، من بينهم 68 طفلا. مئات الإصابات الجسدية والنفسية في الطرفين تحمل حتى الآن ندب المواجهة. مرة أخرى الشيخ جراح تشتعل. مرة أخرى حماس تهدد بصب الزيت على النار ومرة أخرى المستوى الأمني يحذر من اشتعال شامل، ومرة أخرى المستوى السياسي محتار.

إبعاد مشعلي النار من الشيخ جراح هو عمل ضروري، لكنه بعيد عن أن يكون كاف. بالمناسبة، قانون حصانة أعضاء الكنيست ينص على أنه إذا ارتكب عضو الكنيست خطأ “التشويش على السلم” فإنه توجد للشرطة صلاحية لاعتقاله لمدة عشرة أيام. يصعب تخيل سلوك يشوش على السلم أكثر من التحريض الذي يفعله بن غبير. ولكن من أجل إبعاد البعوض يجب في البداية تجفيف المستنقع. رأيان قانونيان لخبيرين مؤهلين يقترحان على الحكومة حل سيطرة اليمين المسيحاني على الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس بشكل عام و”تهويد” الشيخ جراح بشكل خاص.

في العام 1991 قال المستشار القانوني للحكومة في حينه يوسف حريش، إنه في حالات معينة الشرطة مخولة، وربما حتى ملزمة، “بمنع أصحاب الحقوق من ممارسة حقوقهم على الفور”. وحسب أقواله، رغم أن حقوق الملكية على الأملاك هي قيمة أساسية في نظامنا الديمقراطي، “مثل كل القيم المحمية الأخرى في نظامنا القانوني، أيضا هذه القيمة ليست قيمة مطلقة”. وحسب قوله، “عندما تكون حقوق الفرد لتجسيد حقوقه في الملكية والحقوق الأخرى يمكن أن تؤدي إلى التصادم مع قيم أساسية أخرى في المجتمع مثل قيمة الحفاظ على السلم العام ومنع أعمال الشغب والفوضى فيجب الموازنة بين هاتين القيمتين بعد موازنتهما معا”. وقال حريش أيضا إنه في هذه الحالات فإن الشرطة يجب عليها عدم حماية عملية إخلاء السكان الفلسطينيين. بالطبع، في ظل غياب حماية الشرطة لن يكون بالإمكان إخلاء سكان الشيخ جراح الفلسطينيين من بيوتهم.

ليس هذا فحسب، بل إنه في العام 1999 كتب في رأي الخبير الذي كتبه نائب المستشار القانوني في حينه، مني مزوز، أن الحكومة مخولة بأن تصادر من المستوطنين عقار في قرية سلوان في شرقي القدس من أجل منع خلق بؤر احتكاك جديدة، وكذلك من أجل أن تبقي في يدها حرية العمل السياسي في مرحلة حساسة جدا من ناحية سياسية. “يمكن أن يكون للنشاط الفردي تداعيات خطيرة، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد النظام العام”، قال مزوز وأكد على أنه يجب أن لا نبقي الحكومة عاجزة عن العمل.

المستشار السابق للحكومة، افيحاي مندلبليت، فضل الهرب من الشيخ جراح بذرائع قانونية رسمية. ففي شهر حزيران (يونيو) الماضي أبلغ المحكمة العليا، التي طلبت رأيه في المسألة المتفجرة، أنه “على خلفية القرارات الواقعية والقانونية التي تم تحديدها في هذه الإجراءات فإنه لا يوجد مكان لمثولي في هذه الإجراءات وفقا لصلاحياتي”.

رحل مندلبليت، لكن الشيخ جراح لن يرحل إلى أي مكان. فهل المستشارة غالي بهرب ميارا ستسير في الطريق الجبان لسلفها، وتنظر من مكتبها في شارع صلاح الدين المجاور إلى أفراد الشرطة الذين يلقون من بيوتهم مئات النساء، الشيوخ والأطفال؟ الشيخ جراح هو اختبار النار الأول لها. بوسعها أن تضع حدا لمعاناة السكان، أن تمنع سفك الدماء بل وأن تري العالم جانبا بشعا اقل بقليل في وجه الاحتلال. لأجل تعطيل عود ثقاب بن غبير يجب أن يزال إلى الأبد برميل البارود المتفجر الذي يستطيب الجلوس عليه. إذا ما أوصت المستشارة بمصادرة العقارات التي اشترتها جمعيات اليمين، فإنها ستساعد الحكومة على منع طرد السكان الفلسطينيين ومنحهم مكانة مستأجرين محميين. من الصعب التفكير باختبار أفضل من هذا لحكمة المستشارة ، لإحساسها بالعدل ولشجاعتها.