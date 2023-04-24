الامتنان والنظر بعين الرضا.. ثقافة تذكر الإنسان بالنعم

ربى الرياحي



عمان – “لا تجعل همّا واحدا ينسيك ألفا من النعم”؛ حقيقة نفسية وتذكير لأولئك الذين ينسون كل ما هم فيه من نعم وربما يعتادون عليها لدرجة أنهم قد يفقدون الإحساس بوجودها وغالبا ما ينظرون إليها على أنها من المسلمات.

يتغافل البعض عن نعم كثيرة في حياتهم وقد يسجنون أنفسهم داخل فكرة النقص لأشياء معينة لطالما تمنوا حدوثها وحلموا بها بل سعوا أيضا من أجلها، فبالمطلق لا توجد حياة كاملة، الكل يعاني نقصا ما في جانب من الجوانب وليس كل ما هو ظاهر حقيقي.

هذا ما تؤكده مرام (30 عاما) التي تعيش حياة تبدو من ظاهرها مستقرة لكن في الحقيقة تواجه فوضى عارمة في أعماقها فهي تجد نفسها غير سعيدة، الأشياء كلها في نظرها باتت عادية رغم وجود أبنائها وزوجها إلى جانبها وإحاطتها بصديقات يحببنها لذاتها، وتعتبرهن سندا حقيقيا لها كما أن والديها وإخوتها أيضا يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون بالقرب منها، ويجمعها بهم الحب والأمان إلا أن كل تلك النعم تناستها وكأنها تحصيل حاصل.

مرام لم تشعر بالرضا يوما هي تتجاهل الموجود في سبيل البحث عن المفقود وأشياء أخرى ربما تشعرها بالسعادة، والذي يجعلها دائمة الحزن والتحسر والشكوى، هذه المشاعر السلبية وغيرها من الأفكار المرهقة للروح والنفس أنستها أن الحياة بطبيعتها ناقصة تكتمل بالرضا.

وتختلف معها سارة (33 عاما) التي اعتادت منذ أن كانت صغيرة أن تقدر كل شيء في حياتها فهي تفرح بالشعور نفسه وكأنه المرة الأولى وأيضا تحرص كل يوم على أن تعبر لمن تحبهم كم هي ممتنة لوجودهم معها حتى لو بكلمة حلوة أو هدية بسيطة. هي كامرأة محبة للحياة تؤمن بالقدر، وتعلم جيدا أن كل ما هو لها سيأتيها ولو بعد حين، وأن ما ليس لها لن تناله مهما فعلت. اقتناعها بهذه الفكرة منحها الكثير من السلام، وجعلها راضية باختيارات الله تعالى، مبينة أن الإنسان لا يستطيع الحصول على كل شيء يتمناه، تبقى هناك بعض الأشياء الناقصة، ولأن الحياة لا تقف على شخص أو شعور أو فرصة، فمن المهم أن نعي جميعا أن الخسارة موجودة كما الربح، وأن الحزن دائما ما يعقبه الفرح، وأن النعم لا تدوم إلا بالشكر والامتنان.

أما جهاد وهو موظف في إحدى الشركات، فيبين أنه لم ينصف يوما في عمله وحتى حياته الأسرية لم تكن كما يريدها هادئة وسعيدة، بل حاصرته مشكلات كثيرة وعلى كل الجبهات، فمن وجهة نظره أن كل من حوله يعيشون بمستوى أفضل منه وأنهم لا يواجهون الظروف الصعبة التي تواجهه. جهاد تغافل عن كل النعم التي يمتلكها كالصحة والأمان وراتبه الشهري وحب أصدقائه وعائلته له وأشياء أخرى، قد تعميه عنها سوداويته ونظرته للأمور، فهو لا يعرف كيف يعيش الآخرون وماذا في قلوبهم من أحزان يكتفي بالظاهر فقط ويعتقد أنه وحده المهموم.

اختصاصي الشريعة الإسلامية الدكتور منذر زيتون يرى أن الإنسان لو تأمل بما لديه من النعم القيمة سواء في نفسه أو في أهله أو حتى في أمواله سيجدها كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن الإنسان بطبيعته وفق زيتون ينظر إلى الأشياء الناقصة لا الأشياء المتوفرة، فأحيانا يتنكر لما لديه من أشياء إيجابية، فإذا نقص شيء فإنه بطبعه ينكرها كلها، وهنالك المتحسرون وكأنّ الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بالنظر والسمع والقدرة على المشي وغيرها الكثير، هؤلاء تحديدا لا ينظرون سوى للجزء الفارغ من الكأس وينسون أن الحياة لا تكتمل عند أحد.

يقول زيتون؛ “من الخطأ أن يظل الإنسان مهموما بالنواقص، ولا ينبغي أيضا أن يكون جاحدا فجحد النعمة كفر. لذا فالأحرى بالإنسان أن يكون شكورا دائما ممتنا لأبسط الأشياء، ليشعر بالسكينة والسلام وحتى يكون أكثر تصالحا مع حقيقة أن الجميع يعانون النقص، حتى وإن اختلفت الأشياء والمسميات فالنعم سواء كانت مادية أو معنوية لا تدوم إلا بالشكر.

ويقول الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة إن الوقوف عند نقص ما والحزن على افتقاد ذلك الشيء دون النظر إلى النعم الأخرى خطأ كبير يرتكبه الشخص في حق نفسه، وأيضا في حق خالقه، وهذا ما يفسر تضييعه للكثير من الفرص والامتناع عن التطور أو التغيير، فينغلق على نفسه، وبالتالي يتصرف مع الحياة من خلال ما ينقصه وكأنه نقطة الارتكاز لكل الأشياء.

وهنا بحسب مطارنة، يفقد الإنسان الإحساس بقيمة الأشياء فيحاصره الهمّ والغمّ ويعيش حالة من الاكتئاب فتتولد لديه أفكار سلبية تحرمه من النجاح والسعادة، موضحا أن الاستمرار على ذلك الحال يجعل الفكرة تتحول إلى سلوك ومن ثم إلى اضطراب نفسي، فهناك مشاهد كثيرة وحقيقية في الحياة اليومية لأشخاص يقفون عند ما ينقصهم وكأنه محور كل شيء فينكرون ما لديهم من أشياء قد تكون أيضا مصدر سعادة لهم.

ويضيف؛ “لكي نكون أكثر اطمئنانا علينا أن نعرف كيف نستمتع بما لدينا ونمارس الامتنان كثقافة”، مؤكدا مطارنة أن “ما يلزمنا أن ننظر إلى الأشياء الناقصة بعين الرضا، وأن نقتنع تمام الاقتناع أن حرماننا منها هو لخير نجهله، وأن استشعار النعم بشكل يومي كفيل بأن ينسينا هموما، الأجدر بنا ألا نضخمها حتى نستطيع تخطيها بإيجابية دون أن تستنزفنا داخليا وتفقدنا متعة الحياة”.