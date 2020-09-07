الامن العام: حملات أمنية ومرورية مكثفة لضبط مخالفات التشحيط والقيادة المتهورة

عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام، في بيان لها اليوم أن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قد أصدر تعليمات مشددة للإدارات المرورية ومديريات الشرطة وكافة الادارات والدوريات، بتكثيف الرقابة وتنفيذ حملات مرورية يومية لضبط مخالفات التشحيط والقيادة بتهور وبطرق استعراضية تهدد حياة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت المديرية أن هذه التعليمات تضمنت الحزم وعدم التهاون بحق كل من يقوم بمثل تلك المخالفات التي يشتكي منها المواطنون باستمرار وتسبب لهم الازعاج وتهدد حياتهم. واتخاذ كافة الاجراءات والعقوبات القانونية والإدارية الرادعة والكفيلة بعدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلاً.

ودعت المديرية كافة الاخوة المواطنين للتعاون معها والمساهمة بالقضاء على تلك الظاهرة التي يرتكبها بعض المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين، والابلاغ الفوري عن اية مشاهدات لمثل تلك المخالفات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 او عبر رقم الواتس اب ( 0770999030 ) الذي تم تخصيصه في إدارة اسير لاستقبال كافة الشكاوي المتعلقة بارتكاب المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة والاستعراضية حيث سيتم التعامل مع تلك البلاغات بشكل حازم وسري.