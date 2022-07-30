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الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل وقعت وسط العاصمة ويقبض على الفاعل

12:45 م2022-07-30

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل لمواطن ستيني عُثر عليه مقتولا داخل منزله وسط العاصمة وألقوا القبض على الفاعل.

وبيَّن انه ورد بلاغ امس لمديرية شرطة وسط عمان بوجود شخص ستيني متوفى داخل منزله في منطقة جبل التاج حيث تم على الفور التحرك للمكان وتحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله إثر ضربة على الرأس ادت إلى وفاته وبوشر التحقيق في القضية .

وأكد الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق من البحث الجنائي وشرطة وسط عمان تمكنوا بعد جمع المعلومات والأدلة من حصر الاشتباه بأحد الاشخاص والقاء القبض عليه والذي اعترف بقيامه بالتعارك مع القتيل داخل منزله إثر خلاف سابق وأنه قام بدفعه ما أدى إلى سقوطه على الارض ووفاته وقام بمغادرة المكان بعد ذلك وسيتم إحالته للقضاء.

12:45 م2022-07-30
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