الأمن يوضح حول حادثة وفاة طفل عمره 7 سنوات في عمان

والد الطفل ووالدته بالتبني من تسببا بوفاته بعد ضربه وسكب المياه الساخنة عليه بالاشتراك وفقاً للتحقيقات الأولية.

الطفل المتوفى وأخوانه الثلاثة بالتبني هم من جنسية أجنبية وتم تبنيهم من قبل ذلك الشخص الأردني وزوجته الأجنبية واحضارهم للأردن.

عمان – الغد – أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن حادثة مقتل طفل في السابعة من العمر بعد أن أسعف للمستشفى أمس، حيث تبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني والقي القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد .

وأضاف الناطق الإعلامي ان جرى كذلك عن طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث وأرسل ثلاثة أطفال أشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية أجنبية ومتبنين ) الى المستشفى وفحصهم وتبين ان احدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم .

فيما جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم باحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للاذى مستقبلا .