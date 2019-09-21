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الاميركية كينين تُحرز لقبها الثالث في 2019

منذ ساعة واحدة

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بكين – أحرزت الأميركية الشابة صوفيا كينين السبت لقبها الثالث هذا العام في دورات كرة المضرب، بتتوجيها بلقب دورة غوانغجو الصينية على حساب الأسترالية سامنتا ستوسور.

وفازت الأميركية البالغة من العمر 20 عاما على منافستها المخضرمة (35 عاما) بنتيجة 6-7 (4-7)، 6-4 و6-2 في الدورة المقامة في جنوب الصين، في مباراة نهائية امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة.

ولم تتمكن الأسترالية، بطلة “فلاشينغ ميدوز” الأميركية عام 2011، من البناء على تقدمها في المجموعة الثانية 4-3، اذ أتاحت للأميركية المولودة في موسكو الفوز بثلاثة أشواط تواليا لتنهي المجموعة 6-4.

وحسمت كينين المصنفة 20 عالميا، المجموعة الثالثة بسهولة بعد كسرها إرسال منافستها مرتين، لتحرز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية بعد هوبارت الأسترالية ومايوركا الإسبانية، علما بأن كل ألقابها كانت في العام 2019.

في المقابل، لا تزال ستوسور المصنفة 129 عالميا، تبحث عن لقب أول منذ العام 2017 حين توجت بطلة لدورة ستراسبورغ الفرنسية. (أ ف ب)

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