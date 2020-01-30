الامير فيصل يستقبل وفداً لمدينة نوشيرو اليابانية

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن الحسين ، رئيس اللجنة الاولمبية الأردنية ، وعضو اللجنة الاولمبية الدولية في مكتبه أمس الاربعاء وفداً من مدينة نوشيرو اليابانية المستضيفة للوفد الأردني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر تموز القادم.

وضم الوفد عمدة مدينة نوشيرو السيد سايتو والسفير الياباني في الاردن السيد هيديناو ياناغي إضافة الى عدد من الشخصيات اليابانية المشرفة على تنظيم الألعاب الأولمبية.

ودار الحديث حول تحضيرات طوكيو لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية والتي من المتوقع أن يشارك بها أكثر من ١١ ألف لاعباً ولاعبةً يمثلون 206 دول من القارات الخمس.

كما واشتمل الحديث عن مدينة نوشيرو والتي ستقف خلف الفريق الأردني المشارك ضمن خطة اللجنة المنظمة في دعم الدول المشاركة في الألعاب.

وأشاد سمو رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية الامير فيصل بن الحسين باستعدادات اليابان لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية متمنياً التوفيق والنجاح للعاصمة طوكيو ومؤكداً على عُمق العلاقة التي تجمع الأردن واليابان على كافة الصُعد.