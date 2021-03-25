الانتخابات الإسرائيلية: عدم حصول أي معسكر على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل حكومة

عمان – بعد مرور يومين على إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 24 لعام 2021، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية نتائجها النهائية، مساء اليوم الخميس، والتي أظهرت استمرار التشابك السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، وعدم حصول معسكر اليمين بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو المعسكر المعارض له على أغلبية 61 مقعدا، وهي المقاعد اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وأنه لا تزال هناك فرصة أكبر للذهاب لانتخابات خامسة تجرى في الصيف المقبل.

ووفقاً للنتائج النهائية، حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، وحزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لابيد على 17 مقعداً، و”شاس” الديني على 9 مقاعد، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة بيني على 8 مقاعد، و”يهوديت هتوراة” على 7، و”يمينا” على 7 مقاعد، و”إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، و”العمل” على 7 مقاعد، والقائمة العربية المشتركة و”أمل جديد” برئاسة المنشق عن الليكود جدعون ساعر و”الصهيونية الدينية” على 6 مقاعد لكل منها، وحزب “ميرتس” على 6 مقاعد، وحزب القائمة العربية الموحدة- الجناح الإسلامي على 4 مقاعد.

وبلغ عدد مقاعد كتلة اليمين- المتدينيين 59 مقعدا سوية مع حزب “يمينا”، وكتلة المعسكر المناوئ لنتنياهو “كتلة التغيير” 57 مقعدا بدون حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وبحسب المعطيات النهائية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67.4 بالمئة، ومن بين 084ر578ر6 ناخبا، صوت 805ر435ر4 في الانتخابات. -(بترا)