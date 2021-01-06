الانتخابات والوباء

هآرتس

سامي بيرتس

“في ايام عادية، 70 في المئة من اتخاذ القرارات يكون على اساس مهني، و30 في المئة على اساس سياسي. منذ ازمة الكورونا 95 في المئة سياسي”، هذا ما قاله في هذا الاسبوع موظف رفيع في الحكومة، ومشارك جيد في ادارة الازمة.

في كل العالم ينفقون تريليونات الدولارات في محاولة لمواجهة الوباء، ويطبقون برامج كثيرة ومختلفة من اجل اعطاء رد على تفشي الفيروس وعلى الاضرار الاقتصادية الضخمة التي يزرعها. كل ذلك يتم بمباركة المؤسسات الاقتصادية الدولية وشركات التصنيف، التي تعرف خطورة الازمة ومعنى انزلاق العالم الى ركود كبير وطويل. اسرائيل ليست مختلفة في هذا الشأن. ايضا هي تطبق برامج مساعدة كثيرة، لكنها مختلفة في ثلاثة امور: ازمة سياسية شديدة تقودها الى حملة انتخابات رابعة خلال سنتين، ضعف تاريخي لحراس العتبة واجهزة التوازن والرقابة للموظفين المهنيين، عدم ثقة عميق يسود في كل شيء – داخل الزعامة السياسية، وبين الجمهور والمستوى السياسي، وبين تجمعات سكانية مختلفة. هذا احد الاسباب في أننا نعاني الآن موجة اعتلال ثالثة.

الجنرال (احتياط) روني نوما، مسؤول الكورونا في القطاع الاصولي، اعترف في هذا الاسبوع بالعلاقة بين الانتخابات القريبة وارتفاع نسبة الاصابة في الوسط الديني وغياب انفاذ القانون من جانب الدولة: “هذه الامور مرتبطة ببعضها. جميعنا في داخل حملة انتخابية. وكل من يقول إن هذا لا يؤثر مخطىء”. حتى المدير العام السابق لوزارة الصحة، البروفيسور غابي بربش، قال في مقابلة مع “كان ب” إن “مجموعة القرارات الحكومية تتراوح بين الشلل والشعبوية. ومن الواضح ما يجب القيام به، والحكومة مشلولة. مستحيل تقليص نسبة الاصابة عندما يكون الاغلاق شبه اغلاق”.

السلوك في الاغلاق الحالي هو اخطر مما كان في الاغلاقات السابقة لأنه تم اتخاذ قرار يؤدي الى ضرر ضخم بالمصالح التجارية وعمال كثيرين، لكنه لا ينفذ. هكذا، نحن ندفع ثمن اقتصادي باهظ، ونحصل على نتيجة صحية سيئة. ويمكن تسمية ذلك “اعتلال انتخابات”. هذا متعلق بشكل مباشر بجولة الانتخابات القريبة، والخوف من مواجهة الاصوليين. وهناك خوف من أن السلوك الحالي، سيشتد وسينعكس ايضا في المجال الاقتصادي.

رئيس الحكومة نتنياهو يوجد في مكان حيث يحلم السياسيون بأن يكونوا فيه: يوجد له سلطات حكومية استثنائية استنادا الى تعليمات الطوارىء لمعالجة الازمة. ولكن بدلا من استخدامها في وقتها، فانه ينتظر اللحظة التي لا يكون فيها امامه أي خيار؛ وظهره للحائط، اذ ترتفع نسبة الاصابة بشدة ليقوم بالعمل فعلا. عندها يكون الخوف العام كبير، ومن السهل سياسيا تطبيق الاغلاق.

هكذا ايضا في الجانب الاقتصادي. اغلاق وراء اغلاق، مما يضعف المصالح التجارية الموجودة في قلب الازمة، وهذا يستدعي المزيد من برامج المساعدة. نتنياهو، ووزير المالية اسرائيل كاتس ايضا، يوجدان في المرحلة الاكثر متعة من الازمة: فهما يوزعان الاموال، ويمنحان القروض وبدل البطالة. ويوجد لهما صناديق مخصصات لمعالجة الكورونا، وجزء منها ينزلق الى امور غير مرتبطة بالوباء. هما لا يواجهان أي جسم، لا يدفعان قدما بأي اصلاح، ولا ينشغلان حتى بسلم اولويات. بل باقتصاد الانتخابات؟

يوجد لاسرائيل افضليات كثيرة في معالجة ازمة الكورونا: سكان، من الشباب نسبيا، الذين نتجت عنهم نسبة وفيات منخفضة، مدينة جزيرة، الامر الذي يمكن من السيطرة على حركة الداخلين، جهاز صحة يقود عملية تطعيمات رائعة واقتصاد يستند الى الهايتيك، لم يتضرر بدرجة كبيرة من الازمة. ولكن بسبب الازمة السياسية نحن نفقد وقتا ثمينا. عندما ستنتهي الاغلاقات ويتم استكمال عملية التطعيمات، سنشهد صحوة اقتصادية طبيعية. الاشخاص سيخرجون من البيوت وسيشترون وسيستجمون. ولكن من اجل ضمان نمو مرتفع في السنوات القادمة مطلوب حكومة قادرة على القيام بدورها ولديها افق، وليست حكومة اخرى مؤقتة – جميلة، يقف على رأسها شخص اعتباراته الشخصية تملي مرة تلو الاخرى الاعتبارات الوطنية.