الانتهاء من تنفيذ جزء الحزمة الثالثة لمشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

عمان-الغد-أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم الخميس تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء “المرحلة الثالثة” بطول (1.300) كم للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان ، وذلك للمنطقة الواقعة ما بعد نفق أبو صياح ولغاية مسجد إسكان الأمير هاشم ( أمام صالات الافراح حي الفاخورة).

وبينت الوزراة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام أنه تم إعادة حركة السير الى مساربه الدائمة وإلغاء التحويلات في هذا الموقع.

وشملت الاعمال اعادة تأهيل طريق عمان-الزرقاء وتنفيذ الطريق بثلاث مسارب بكل اتجاه ومسربين اضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية مع اعمال انارة ضمن هذه المسارات وعناصر السلامة العامة من حواجز معدنية ودهانات وعواكس، اضافة إلى تنفيذ خطوط تصريف المياه،وتنفيذ ونقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبارات القائمة واعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق والذي يشمل إعادة إنشاء بعض الجسور والانفاق.