الانتهاء من حفر البئر 49 في حقل الريشة

عمان- أعلن رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم، انتهاء العمل بحفر البئر 49 في حقل الريشة الغازي شرق المملكة وتم تصوير البئر بالمجسات الكهربائية.

وأوضح القاسم في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان العمل جار على تقييم البئر وإعداد التقرير النهائي بشأنها.

وبلغ انتاج حقل الريشة سابقا 30 مليون قدم مكعب يوميا، لكنه تراجع الى 9 ملايين وتم رفعها بفضل البئر 48 التي اكتشفت مؤخرا الى 16 مليونا، تشكل 5 بالمئة من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

واضاف، ان الشركة التي تمتلك امتياز انتاج الغاز من حقل الريشة كانت بدأت الحفر بالبئر49 بالاعتماد على الدراسات الفنية التي انجزتها الشركة لفهم (الموديل الجيولوجي والمكمني) لحقل الريشة، لافتا الى ان لدى الشركة خطة لعام 2019 تشمل حفر ثلاث ابار في اطار مساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.-(بترا)