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الانتهاء من صيانة خط الديسي في القطرانة

منذ ساعة واحدة
صورة أرشيفية لاعتداء على خط مياه الديسي الشهر الماضي
أرشيفية لاعتداء على خط مياه الديسي الشهر الماضي

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عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو انهت ظهر اليوم الاحد جهودها المستمرة منذ ليلة الاثنين /الثلاثاء الماضي في اصلاح خط ناقل مياه الديسي في منطقة القطرانة دون ايقاف الضخ من هذا الخط الذي يعد اهم منظومات التزويد المائي الاستراتيجية في المملكة.

وبينت الوزارة ان الكوادر الفنية بذلت جهود متواصلة لانجاز الاعمال دون وقف الضخ نتيجة قيام مجموعة من الاشخاص مازالوا مجهولي الهوية بفك وازالة هواية رئيسية وتركيب قطع وبربيش لتعبئة الصهاريج داخل منطقة مأهولة بالسكان في منطقة القطرانة .

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