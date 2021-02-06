الانتهاء من نقل الخط الرئيسي من منطقة الانهيار في جرش

عمان- الغد- أعلن وزير المياه والري معتصم سعيدان، تنفيذ وإنجاز أعمال نقل الخط الناقل على طريق جرش إربد والذي قامت سلطة المياه بنقله احترازيا من المنطقة التي تعرضت للانهيار والإنجراف بسبب الأمطار على جانب الطريق الرئيسي عمان إربد.

واطلع الوزير ومرافقوه على الإجراءات المنفذة وعمليات نقل الخط خلال أيام معدودة إلى الجانب الآخر من الطريق الرئيسي من قبل أحد المقاولين العاملين مع سلطة المياه والمسافة (٣٠٠) متر لضمان عدم توقف الخط وتوقف الضخ عن مناطق محافظة جرش مستقبلا وضمان انتظام ادوار المياه وكذلك اتاحة الفرصة امام كوادر الاشغال العامة لاجراء الصيانة اللازمة للطريق ومنطقة الانهيار على الجانب الاخر من الطريق مشددا على ضرورة التأكد من سلامة جميع الخطوط الناقلة والرئيسية في مواجهة كافة الظروف الجوية واستمرار الضخ للمناطق في جميع المناطق .