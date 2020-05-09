الاندية تطالب اتحاد الكرة بحسم مصير الدوري

عمان – طالبت أندية المحترفين اتحاد كرة القدم باتخاذ قرار حاسم بشأن استئناف منافسات بطولة الدوري لأن التأخير يربك الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية، ويؤثر على التحضيرات البدنية والفنية.

وكان اتحاد كرة القدم، التقى أندية المحترفين في الفترة الماضية، وعرض عليهم 3 سيناريوهات لاستئناف المنافسات، إما إقامة الدوري كاملا خلال الفترة من شهر آب وحتى كانون الأول المقبلين، وإما اقامته من مرحلة واحدة اعتبارا من أيلول (سبتمبر) وحتى كانون الأول (ديسمبر) المقبلين ، أو إلغاء الدوري نهائيا.

وردت الأندية على سيناريوهات اتحاد الكرة، بطلب اقامته كاملا خلال الفترة من آب (أغسطس) إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بانتظار الرد النهائي من الاتحاد.

وأكد المنسق الإعلامي لنادي الجزيرة راضي الزواهرة أن النادي ينتظر بفارغ الصبر قرار الاتحاد لحسم مصير الدوري، وأن الاندية غير قادرة على تحديد خطوتها المقبلة بسبب غموض المشهد.

وشدد مدرب فريق سحاب اسامة قاسم على ضرورة حسم موعد الدوري، لإتاحة المجال أمام اللاعبين للاستعداد البدني والفني والنفسي، متمنيا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسما للموعد الجديد لانطلاق المنافسات.

وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الأندية جميعا ردت على سيناريوهات اتحاد الكرة بطلب إقامة الدوري بشكله الكامل خلال الفترة من شهر آب وحتى كانون الأول المقبلين، بانتظار قرار الحسم من الاتحاد. -(بترا)