الانزلاق إلى الأبارتيد

عز الدين فشير* – (الواشنطن بوست) 8/2/2020

لا يحتاج الأمر قراءة 25 كتاباً ليعرف أن الفلسطينيين كانوا سيرفضون خطة “سلام” الرئيس ترامب. فالفلسطينيون معروفون برفضهم عروض السلام التي تقدم لهم حتى وهم يدركون تماما أن العرض التالي سيكون أسوأ. هكذا رفضوا خطة الأمم المتحدة للتقسيم في العام 1947 والتي كانت ستمنحهم حق إقامة دولة على قرابة 45 في المائة من أرض فلسطين تحت الانتداب، وهكذا رفضوا عرض إيهود باراك “السخي” في كامب ديفيد في العام 2000، ثم رفضوا عرض إيهود أولمرت “الأكثر سخاءً” في العام 2008 في إطار عملية أنابوليس. لقد مل العالم من افتقار الفلسطينيين للبراغماتية؛ كما يقول المنتقدون، وفي ضوء ضعف موقفهم فإن الكثيرين يرون أن عليهم القبول بما هو متاح أو أن “يخرسوا” -وفقا للتعبير البليغ لأحد الحكام العرب.

المشكلة أنه من دون فهم حقيقي لدوافع وسلوك الفلسطينيين يستحيل حل الصراع العربي-الإسرائيلي، أو حتى إدارته.

لقد قبل الفلسطينيون بعروض أخرى غير تلك المشار اليها، مثل قرار مجلس الأمن رقم 242 للعام 1967، واتفاقيات أوسلو للعام 1993، والتي لم تكن تعدهم -في أحسن الأحوال- بأكثر من 22 في المائة من أرض فلسطين تحت الانتداب. وإذا كانت كل عروض التسوية تتضمن خسارة للفلسطينيين، فلماذا يقبلون ببعضها ويرفضون البعض الآخر؟ الإجابة تتمثل في ثلاثة أشياء يحرص عليها الفلسطينيون أكثر من غيرها: درجة من الشعور بالإنصاف؛ الأمل في الحياة الحرة في إطار دولة مستقلة ذات سيادة؛ وتطورات الواقع على الأرض.

لا يهتم الدبلوماسيون كثيراً بموضوع الإنصاف هذا، بل إنه يثير أعصابهم، غالبا لأنه يقف حائلاً دون التوصل إلى اتفاقيات سهلة من تلك التي تتماشى مع منطق الأقوى. لكن الانصاف مهم لكل الناس. كلما أناقش “حوار ميلوس” للفيلسوف اليوناني “ثوسيسيداس” في محاضراتي في الجامعة، أجري تصويتاً بين الطلبة لبيان من سيختار عرض أثينا بالاستسلام المصحوب بالعبودية، ومن يختار المقاومة المؤدية إلى موت مؤكد. وفي كل فصل دراسي، على مدار 10 أعوام، اختارت أغلبية الطلبة المقاومة المصحوبة بالموت الأكيد، وهو نفس الشيء الذي اختاره شعب جزيرة ميلوس منذ 2500 عام. هذه هي الروح التي تسود الفلسطينيين حين يرفضون عروضاً يرون فيها اختياراً زائفاً ومتأسساً في الظلم.

لكن اختيارات الفلسطينيين تحكمها اعتبارات عملية أيضاً. لقد رفضوا خطة التقسيم في العام 1947 لأنهم اعتقدوا ان الدول العربية، التي تعهدت بمساندة قضيتهم بالقوة المسلحة، ستتمكن من الحيلولة دون قيام دولة يهودية في فلسطين. وفي أوسلو في العام 1993، تنازل الفلسطينيون عن 78 في المائة من أرض فلسطين لإنقاذ الأمل في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على بقيتها. أي أنهم فضلوا الحياة الحرة في دولة أصغر على التمسك بالعدالة التاريخية الكاملة: ويبدو لي هذا موقف براغماتي جداً.

لكن نتيجة عملية أوسلو كانت الحيلولة بينهم وبين الدولة ذات السيادة التي وُعدوا بها، وتآكل ما بقى لديهم من إحساس بالإنصاف. وفوق ذلك كله، فإن التوسع غير المسبوق في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية دمر ثقتهم في أي وعود ما لم تكن مقترنة بتغيير الواقع على الأرض. وهذا ما يفسر رد فعلهم على مقترحات العامين 2000 و2008.

لكن خطة ترامب تتجاوز كل ذلك. فهي لا تعد الفلسطينيين بدولة ذات سيادة أو حتى متصلة الأراضي، بل تطلب منهم قبول الخضوع للسيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. ولا تحاول الخطة حتى إخفاء افتقارها للإنصاف، بل تلقي به في وجه الفلسطينيين مصحوباً بالتهديدات. ويكاد المشاهد يسمع القائد الأثيني وهو يهتف من على منبر المؤتمر الصحفي المشترك: “الأقوياء يفعلون ما يستطيعون، والضعفاء يعانون ما هو محتوم عليهم”.

لكن المشكلة هي أن الضعفاء لا يعانون وحدهم.

بمجرد رفض الفلسطينيين لخطة ترامب، سيتبعهم في ذلك مئات الملايين من العرب والمسلمين، ومن ثم يجد الحكام العرب الراغبين في تأييد الصفقة صعوبة في قبولها علناً. ويعني هذا أن خطة ترامب لن تصبح أداة لتحقيق السلام وإنما ستصبح مجرد تصريح أميركي لإسرائيل بأن تضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهكذا، نجح ترامب وكوشنر في دفن حل الدولتين وفي إلقائنا نحو “حل” الدولة الواحدة الذي تكون إسرائيل بمقتضاه صاحبة السيادة العملية على المساحة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ويعيش في كنفها ملايين من الفلسطينيين من دون حقوق سياسية أو مدنية مساوية للإسرائيليين، عاجزين عن الخروج من المناطق الضيقة المحددة لهم، أو استيراد وتصدير البضائع، أو فعل أي شيء في حياتهم من دون تصريح من السلطات الإسرائيلية. هذا الوضع له وصف معروف، بغض النظر عن المتسبب فيه، وهو الأبارتيد.

إن إدانة خطة ترامب والدعوة إلى تطبيق حل الدولتين لن تجدي نفعاً؛ فهذا “الحل” قد مات منذ أكثر من 10 سنوات. واليمين الديني والقومي الذي لم يسمح بتحقيقه في الماضي أصبح الآن أقوى وتزيد من قوته فرصة ضم الأراضي المقدسة التي يحلم بها منذ عقود. وقد فتحت خطة ترامب الباب أمام تيار قوي سيحملنا جميعاً الى مواجهة تحديات الأبارتيد المخيفة. والسؤال المطروح علينا الآن هو: ماذا سنفعل جميعاً -فلسطينيون وعرب وإسرائيليون وبقية العالم- حيال ذلك.

*كاتب وروائي مصري، ومحاضر أول في كلية دارتموث، حيث يدرّس دورات حول سياسات وثقافة الشرق الأوسط منذ العام 2016. سبق له التدريس في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة.