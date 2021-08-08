الانضمام للجمعية شرط لممارسة مهنة السياحة

عمان-الغد– أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيّة مكاتب وشركات السّياحة والسفر الأردنيّة لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات إلزام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر بالانتساب إلى جمعيّة مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة، ولمنع ممارسة المهنة على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب لها، بحسب ما جاء في موقع هلا أخبار.

كما يأتي النّظام لإعادة تنظيم الاجتماع السّنوي العادي للهيئة العامّة للجمعيّة، بحيث تتولّى الهيئة العامّة المصادقة على التقرير السّنوي المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعيّة، ولإعادة تشكيل المجلس ليشمل تمثيل جميع مكاتب وشركات السّياحة والسّفر، بما ينسجم مع أحكام نظام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة لسنة 2020م.