الانقلاب الشتوي الأحد المقبل

عمان- قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني، ان يوم الاحد المقبل 22 كانون الاول يصادف يوم الانقلاب الشتوي لهذا العام، عند الساعة السادسة و32 دقيقة صباحاً، حيث تشرق الشمس من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 بينما تغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 في الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء.

واضاف في تصريح صحافي اليوم الخميس، ان عدد ساعات النهار لهذا اليوم سيكون عشر ساعات و4 دقائق وهو اقصر نهار لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة، موضحا انه ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعينية الشتاء لهذا الموسم والتي تستمر حتى نهاية يوم الثلاثين من كانون الثاني المقبل 2020، وهي أبرد أيام السنة، حيث تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وخصوصا إذا هبت على المنطقة رياح شرقية حيث تكون الرياح باردة جدا وجافة، اضافة الى امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد اذا تاثرت المنطقة بمنخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية.

واشار المومني الى أن المملكة مناخياً تتأثر عادةً خلال فترة المربعينية بأنظمة جوية تؤدي الى تدن واضح في درجات الحرارة وأجواء باردة جداً وغائمة مع تساقط للأمطار والثلوج والتي قد تكون متراكمة أحياناً، كان اخرها في مربعينية موسم 2015/2016 والتي شهدت تساقطاً للثلوج بسماكات مختلفة مع بداية كانون الثاني 2016، لافتا الى ان أمطار المربعينية تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة.

واوضح ان السجلات المناخية لمحطة رصد مطار عمان المدني وخلال 97 موسما سابقا تشير إلى أن اعلى مجموع مطري شهدته خلال فترة مربعينية الشتاء كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملميمترا محققة ما نسبته 87 بالمئة من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعينية 0,6 ملم في موسم 2013/2014 . وعلى مستوى المملكة، شهدت محطة راس منيف/ محافظة عجلون أعلى مجموع مطري خلال مربعينية موسم 1991/1992 وبلغ 398,8 ملم محققة ما نسبته 69 بالمئة من معدلها الموسمي المطري العام والبالغ 586,8 ملم.

وتشير الدراسات الاحصائية المناخية في دائرة الارصاد الجوية إلى ان المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لفترة المربعينية في مطار عمان المدني يبلغ 13,3 درجة مئوية محسوباً لاخر ثلاثين سنة ماضية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4,7 درجة مئوية، كما ويبين السجل المناخي أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان بلغت 26,3 بتاريخ 23/12/1963 واقل درجة حرارة صغرى 7,5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون الثاني 1973. اما على مستوى المملكة وخلال فترة المربعينية بلغت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31,5 درجة مئوية بتاريخ 3 /01/ 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بلغت 14.0- بتاريخ 07/01/1992.

واضاف المومني ان معدل مجموع الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم المطري وحتى بداية فترة المربعينية تشكل عادةً ما نسبته 27 بالمئة من المعدل الموسمي العام للمملكة، فيما كانت مجاميع الامطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية هذا الموسم وحتى تاريخه اقل من المجموع المطري الافتراضي في اغلب مناطق المملكة.- (بترا)