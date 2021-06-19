الانقلاب الصيفي الاثنين.. أطول نهار وأقصر ليل: كم عدد ساعتهما؟

إسلام البدارنة

عمان – في كل عام من شهر حزيران (يونيو)، تشهد المملكة، كما العديد من الدول، حدثا فلكيا مهما لعشاق الأجواء الصيفية، يؤذن بدخول فصل الصيف رسميا.

الصيف، الفصل الذي يحرص خلاله الكثير من الأشخاص على زيارة الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر وعيش المغامرات المختلفة.

ويقع الحدث الفلكي الذي يعرف بالانقلاب الصيفي، في يوم الإثنين الـ21 من الشهر الحالي، وبذلك يدخل “فصل الشمس والحر”، ويستمر حتى نهاية شهر آب من نفس السنة.

يوم الانقلاب الصيفي، يتميز بانه يشهد أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، من حيث عدد الساعات.

ويحدث الانقلاب الصيفي نتيجة دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار “إهليلجي”، وميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وبذلك تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء شمالًا أو جنوبًا، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى منه على مدار العام.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن يوم بعد غد الاثنين، يصادف موعد الإنقلاب الصيفي، وذلك في تمام الساعة 06:32 صباحاً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61) درجة في تمام الساعة 5:30 دقيقة، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة 7:45 دقيقة.

ويكون طول النهار (14) ساعة و15 دقيقة، بينما يكون طول الليل (9) ساعات، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريباً حسبما ذكره آل خطاب لـ”الغد”.

وأضاف آل خطاب أن في هذه الفترة تشهد المملكة عادةً موجات حر، التي يكون مصدر الرياح فيها غالباً من شمال الجزيرة العربية نظراً لامتداد تأثير المنخفض الموسمي الهندي الذي قد يصل تأثيره أحياناً إلى أواسط أوروبا.

وتتجاوز درجات الحرارة خلال الموجات الحارة حاجز الـ 40 درجة مئوية أحياناً في بعض مناطق المملكة خاصة مناطق البادية والأغوار والعقبة وفق حديث آل خطاب.

وأفاد آل خطاب بأن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى خلال فصل الصيف مناخياً يبلغ في العاصمة عمان 32.0°س، كما يبلغ للصغرى 18.5س°، وقد تتساقط في هذه الفترة أمطار صيفية كما حدث أخيراً في العام 2019.

وسُجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة خلال فصل الصيف 50 س° في محطة مزرعة الجامعة في عام 2002 .