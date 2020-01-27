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الاهلي يواجه الفيصلي والصريح يلاقي شباب العقبة في درع الاتحاد غدا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – تنطلق مساء يوم غد الثلاثاء  منافسات النسخة الـ 33 من بطولة درع اتحاد الكرة، والذي سيكون باكورة بطولات اندية المحترفين للموسم الجديد 2020.

وتقام الثلاثاء مباراتين، في الأولى يواجه الصريح نظيره شباب العقبة عند الرابعة مساءً على ستاد الحسن باربد، فيما يحتضن ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة مواجهة الاهلي مع الفيصلي عند السادسة والنصف مساءً.

وتتواصل المباريات الاربعاء، حيث يلتقي الوافد الجديد معان مع الحسين عند الرابعة مساءً على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه شباب الاردن نظيره الجزيرة عند السادسة والنصف مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم مباريات الجولة الاولى الخميس 30 الجاري، في المباراة الاولى يستضيف الرمثا نظيره السلط عند الرابعة مساءً على ستاد الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساءً على ستاد عمان الدولي.

وتقام البطولة بمشاركة اندية المحترفين الـ 12، حيث تم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، حيث سيلتقي اول المجموعة الاولى مع اول المجموعة الثانية واول المجموعة الثالثة مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني، وفي حال كان افضل فريق حاصل على المركز الثاني من المجموعة الثالثة ستكون مباريات هذا الدور بلقاء اول المجموعة الاولى مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني واول المجموعة الثالثة مع اول المجموعة الثانية، بحيث تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

ويعتبر الوحدات حامل لقب البطولة الاخيرة التي اقيمت بالعام 2017، الاكثر تتويجاً بـ9 مرات، ثم الفيصلي 7، الرمثا 5، الحسين 3، شباب الاردن 2، الجزيرة 2، عمان 2، واليرموك وكفرسوم مرة واحدة لكل منهما.

يذكر ان اتحاد الكرة قررالسماح باجراء خمسة تبديلات، وزيادة عدد اللاعبين البدلاء على دكة الاحتياط، من 7 الى 12 لاعباً خلال منافسات البطولة، حيث سيطبق هذه الاستثناء خلال بطولة الدرع لقط، وذلك لاتاحة الفرصة للمدراء الفنيين بتجربة اكبر عدد ممكن من اللاعبين.

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