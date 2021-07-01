الاهلي يُلاقي الارثوذكسي في اياب دوري المحترفات بكرة القدم

عمان – الغد – تنطلق الجمعة على ملعب “البولو” في مدينة الحسين للشباب، مرحلة الإياب للدوري الأردني للمحترفات لكرة القدم، من خلال منافسات الجولة السادسة.

ويلتقي الأهلي مع الأرثوذكسي عند السادسة مساء، فيما تشهد الساعة الثامنة والنصف مساء مواجهة القادسية والاستقلال.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيده 12 نقطة، ثم الأرثوذكسي 9، الأهلي 6، يليه الاستقلال 3، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.