مونتيفيديو – أعلن مهاجم منتخب الاوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائيا عن (40 عاما) لعدم قدرته على المنافسة.

وقال اللاعب السابق لاتلتيكو مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي في حديث تلفزيوني: “قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية”.

وتابع اللاعب – الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ وكان قد اعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في العام 2015: “اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الاعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة واصبح الامر صعبا قليلا”.

دييغو فورلان

🎾 بدأ بلعب التنس قبل التحول لكرة القدم

🇫🇷 رفضه نانسي عندما كان في سن الـ 16

🇦🇷بدأ مشواره مع إنديبندينتي وهو في الـ 18

⚽️ لعب لفرق كبرى مثل مان يونايتد وأتلتيكو وإنتر

🥅 سجل 258 هدفا بينها 36 مع منتخب 🇺🇾

🖐️ أنهى مسيرته مع فريق كيتشي🇭🇰وهو في الـ 40#diegoforlan https://t.co/zsvdWxsq5z pic.twitter.com/d7nCxBvK9e — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 7, 2019

وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث افضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني (58 هدفا) وادينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (48).

واختير افضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا بالعام 2010، حيث كان شريكا بلقب الهداف ايضا مع الالماني توماس مولر والهولندي ويسلي شنايدر والاسباني دافيد فيا برصيد 5 اهداف لكل منهم، وقد ساهمت اهدافه بوصول الاوروغواي الى نصف نهائي البطولة.

Throwback to when Diego Forlan lit the 2010 World Cup Happy retirement😔 pic.twitter.com/t31pOxDrar — Khalid🇸🇴 (@CFC_Khalz) August 7, 2019

وشارك ايضا في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب اميركا عام 2011.

وتنقل فورلان في اندية اوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد الانجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال واتلتيكو مدريد الاسبانيين (فاز مع الاخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010) وانتر الايطالي.

وفي السنوات الاخيرة حمل الوان انترناسيونال البرازيلي، سيريزو اوساكا الياباني، بينيارول، مومباي سيتي الهندي واخيرا كيتشي. (أ ف ب)