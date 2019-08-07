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فورلان يُعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا

منذ ساعتين

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مونتيفيديو – أعلن مهاجم منتخب الاوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائيا عن (40 عاما) لعدم قدرته على المنافسة.

وقال اللاعب السابق لاتلتيكو مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي في حديث تلفزيوني: “قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية”.

وتابع اللاعب – الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ وكان قد اعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في العام 2015: “اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الاعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة واصبح الامر صعبا قليلا”.

وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث افضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني (58 هدفا) وادينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي (48).

واختير افضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا بالعام 2010، حيث كان شريكا بلقب الهداف ايضا مع الالماني توماس مولر والهولندي ويسلي شنايدر والاسباني دافيد فيا برصيد 5 اهداف لكل منهم، وقد ساهمت اهدافه بوصول الاوروغواي الى نصف نهائي البطولة.

وشارك ايضا في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب اميركا عام 2011.

وتنقل فورلان في اندية اوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد الانجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال واتلتيكو مدريد الاسبانيين (فاز مع الاخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010) وانتر الايطالي.

وفي السنوات الاخيرة حمل الوان انترناسيونال البرازيلي، سيريزو اوساكا الياباني، بينيارول، مومباي سيتي الهندي واخيرا كيتشي. (أ ف ب)

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