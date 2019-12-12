“الاوقاف” تستعين بخطبة للشريف بعد توقيفه عن الخطابة

حمزة دعنا

عمان- استعانت وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، بخطبة الجمعة ليوم غد، للخطيب بشار الشريف بعد منعه من الخطابة منذ أشهر.

وقال الشريف خلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، “قبل ما يقارب العام طلبت الوزارة مني كتابة خطبة الجمعة عن اللغة العربية، وبعد اكثر من عام اوقفتني الوزارة عن الخطابة في مسجد ام العلا بضاحية الرشيد، لاتفاجئ بالاستعانة بخطبتي لتعميمها على كافة مساجد المملكة”.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري ان الوزارة ترحب بجميع الخطب الواردة لها من الجميع وليس لتوقيفه عن الخطابة اي علاقة بالاستعانة بخطبته.

إلى ذلك، قال الشريف في منشوره

“في نهاية شهر 2018/10 طلب مني الزملاء الكرام في مديرية الوعظ و الإرشاد في وزارة الأوقاف أن أكتب خطبة عن اللغة العربية، و ذلك بحكم التخصص. فكتبت الخطبة و جعلت عنوانها : ” إنا أنزلناه قرآناً عربياً”.. و هذه الصور لتلك الخطبة مكتوبةً بخط يدي..

قبل قليل وصلتني رسالة الأوقاف بعنوان الخطبة و إذ به عنوان خطبتي، و لما فتحت الرابط و جدت أنها هي مع بعض التعديلات..

و الحقيقة أنني أكتب ذلك و أنا في غاية السعادة أن خطبتي التي كتبتها أناملي ستكون مرجعاً لمساجد المملكة كلها لهذه الجمعة2019/12/13 ..

نعم.. سعيد جداً و لو لم أكن خطيباً..