“الاولمبية القطرية” تمدد تعليق الانشطة الرياضية لنهاية الشهرالحالي

الدوحة – أعلنت اللجنة الاولمبية القطرية رسميا الجمعة استمرار تعليق جميع الانشطة الرياضية حتى 31 ايار/مايو الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر حساب اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد تقرر تمديد ايقاف جميع الانشطة الرياضية المحلية اعتبارا من 14 ايار/مايو وحتى 31 ايار/مايو 2020 وذلك حرصا على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين”.

وأصدر الاتحاد القطري لكرة القدم ايضا بيانا أعلن فيه استمرار تمديد تأجيل الدوري المتوقف حتى 31 ايار/مايو الحالي.

وجاء في البيان ان الاتحاد قرر تمديد تعليق نشاطه “بناء على التعميم الصادر من اللجنة الاولمبية القطرية (رقم 13) لسنة 2020 باستمرار تمديد الايقاف على جميع الانشطة الرياضية حتى 31 ايار/مايو”.

ويتمسك الاتحاد القطري بأمل استئناف الدوري في اي وقت لا سيما وان قطر تملك العديد من الملاعب المكيفة التي تجهزها لاستضافة كأس العالم 2022 خاصة ستاد خليفة الدولي وستاد الجنوب بالوكرة، الى جانب جاهزية ستادي المدينة التعليمية والبيت بالخور والريان.

وهذا هو التأجيل الخامس للانشطة الرياضية المحلية والدوري القطري.

وتوقف الدوري القطري لكرة القدم بعد المرحلة السابعة عشرة، حيث يتصدر الدحيل برصيد 42 نقطة أمام الريان (38 نقطة) والسد حامل اللقب (32 نقطة)، وكأس الامير عند نصف النهائي والذي تأهل اليه الدحيل حامل اللقب والسد والعربي والمرخية. -(أ ف ب)