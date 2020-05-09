” الاولمبية” تطلع الاتحادات على تفاصيل مشاوراتها مع الحكومة

عمان – أطلعت اللجنة الأولمبية الأردنية، الاتحادات الرياضية المختلفة على آخر تفاصيل مشاوراتها واتصالاتها مع الحكومة، بشأن إمكانية استئناف الأنشطة الرياضية والأمور المتعلقة بها.

وكشفت اللجنة الاولمبية، خلال اجتماع اليوم السبت، مع ممثلي الاتحادات الرياضية عبر تطبيق “زووم”، عن إرسال خطة متكاملة للجهات الحكومية المعنية، تتضمن مقترحات لبدء عمل القطاعات الرياضية بالتدرج وفق إجراءات السلامة.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللجنة الاولمبية زيد الصرايرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، حرص اللجنة على عقد مثل هذه الاجتماعات مع الاتحادات بشكل دوري ومستمر لوضعها بصورة التطورات، والاستماع إلى مقترحاتها وآرائها بشأن الخطوات التالية.

وأضاف ان أمين عام اللجنة الاولمبية ناصر المجالي بحث مع الاتحادات والمراكز والأندية، الضرر الاقتصادي الذي لحق بهم نتيجة الظروف التي تمر بها المملكة جراء أزمة كورونا.

وشدد الصرايرة على حرص اللجنة الاولمبية على التواصل مع الحكومة، لبحث آلية وموعد استئناف الأنشطة الرياضية للتخفيف من معاناة بعض الجهات الرياضية.

وأوضح أن اللجنة ستكثف مشاوراتها مع الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، للوصول إلى قرار توافقي يصب في مصلحة الرياضة وقطاعاتها، مع التأكيد على الإجراءات الوقائية وشروط السلامة التي تكفل سلامة الجميع.