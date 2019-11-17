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الاولمبي يخسر أمام نظيره السوري في بطولة دبي

منذ ساعتين

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عمان – الغد – خسر المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره المنتخب السوري بنتيجة 0-1  اليوم الأحد في بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية المقامة في الإمارات .
وجاء الهدف في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب علاء الدالي من ركلة جزاء.
وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في البطولة، ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23، حيث وضعت القرعة المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

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