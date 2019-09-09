“الاولمبي” يضع اللمسات الاخيرة على استعداداته لمواجهة قطر

عمان – الغد – وضع المنتخب الأولمبي اللمسات الأخيرة، على استعداداته للمواجهة الودية الثانية امام قطر، عند الساعة 9:00 مساء اليوم الإثنين، على ملعب اكاديمية أسباير (4) في الدوحة.

وركز الجهاز الفني للمنتخب في تدريب اليوم على بعض الجمل التكتيكية، الى جانب التعامل مع الكرات الثابتة بالحالتين الهجومية والدفاعية، والربط بين الخطوط واستغلال المساحات.

ويتطلع الجهاز الفني لاشراك دفعة جديدة من اللاعبين في المباراة الثانية، سيما وأن المنتخب ما يزال يمر بمرحلة الإعداد الأولية، تأهبا للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما، والمقامة في تايلند مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين الجمعة الماضية، انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2، في مباراة شهدت عودة المنتخب بالنتيجة بعد ان تاخر بهدفين، لتعادل قبل أن يتلقى الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية تحت 23 والمقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني (يناير) المقبل، في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.