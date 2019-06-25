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“الاولمبي” يعلن قائمته الأولية في اطار التحضيرات الاسيوية

منذ 4 دقائق

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 عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة أولية ضمت 29 لاعباً، تأهباً لتجمعه الأول مطلع تموز (يوليو) المقبل، في اطار التحضيرات للنهائيات الاسيوية.

وضمت القائمة اللاعبين: وليد عصام، علي علوان، حمزة الصيفي، متعب التكروري، أحمد ياسين، يزن الغرابلة، محمد دهشان، أمية المعايطة، محمود الكواملة، عدي الرقيبات، عبدالرحمن أبو الكاس، سائد الخزاعلة، رأفت الربيع، عودة الخزاعلة، إيهاب الخوالدة، عبدالرحمن بدوان، بسام دلدوم،شوقي القزعة، حجازي ماهر، أحمد المحارمة، معاذ العموري، شاهر شلباية، يزن النعيمات، خالد صياحين، طارق حمدان، يوسف طبنجة، محمد ناصر، رسمي بني هاني، أصيل بلال.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، إلى الوقوف على مستوى عدد من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في الموسم المنصرم، حيث عمد الى استدعاء 29 وجهاً جديداً بغية اخضاعهم لجملة من التدريبات تستمر حتى 15 تموز قبل الوصول للقائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا ت 23 العام المقبل في تايلاند.

من جهته أكد عبدالقادر أن استراتيجية تبادل اللاعبين التي يعتمدها المنتخب الأولمبي والأول، تحتم علينا كجهاز فني البحث عن أكبر عدد من الأسماء القادرة على دعم مسيرة المنتخب لتحقيق اهدافه المنشودة، وتفادي اي تأثيرات سلبية جراء استدعاء بعض اللاعبين للمنتخب الاول.

وأضاف قائلا : “نسعى دائما لتوسيع قاعدة خياراتنا من خلال استقطاب اكبر عدد ممكن من الاسماء القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، بهدف انتقاء الافضل منهم لمرافقتنا في النهائيات القارية”.

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