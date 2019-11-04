“الاولمبي” يواصل تدريباته تأهبا لبطولة دبي

عمان – الغد – يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته، استعدادا للمشاركة في بطولة دبي الدولية الودية، والتي تنطلق يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 19 منه، والتي تأتي تحضيراً لخوض النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل في تايلاند.

واجرى “الأولمبي” مرانه اليوم على ملعب الكرامة بمشاركة 21 لاعباً، حيث يركز الجهاز الفني على رفع مستويات اللياقة البدنية والجوانب الفنية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة الحارس عبدالله الفاخوري إلى قائمة المنتخب، عقب انتهاءه من فترة التأهيل التي خاضها في مركز أسبيتار العلاجي بقطر.

إلى ذلك، أكد المدير الإداري للمنتخب ماهر طعمة، أن اجندة المنتخب للأيام المقبلة تزخر بالعديد من المباريات الودية أمام أندية محلية والمنتخب الأول، قبل السفر إلى بطولة دبي يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

يذكر ان المنتخب يشارك في البطولة، إلى جانب منتخبات البحرين والسعودية والعراق وسورية وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والامارات، حيث كانت قرعة النهائيات الآسيوية، وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.