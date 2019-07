الايطالي دونادوني مدربا لشنزن الصيني

شنغهاي – أعلن نادي شنزن أف سي الصيني لكرة القدم الذي يصارع للبقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الاولى، تعيين لاعب الوسط الدولي ونجم ميلان السابق الإيطالي روبرتو دونادوني مدربا له.

واشار شنزن في بيان له إلى أن المدرب الإيطالي يتمتع بخبرة كبيرة، حيث امضى دونادوني (55 عاما) الذي سبق له أن اشرف على تدريب المنتخب الايطالي بين عامي 2006 و2008، مسيرته التدريبية في بلاده، قبل أن يقيله بولونيا في حزيران (يونيو) 2018 قبل عام من إنتهاء عقده وبعد 3 اعوام من تسلمه مهامه.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT

Shenzhen FC has decided to hire Roberto Donadoni as our new head coach. WELCOME TO #Shenzhen !#CSL @Roberto Donadoni pic.twitter.com/tkM7g0j4s2

