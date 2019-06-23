الاْردن يحصد ٢٢ جائزة في المسابقة العالمية لعلم الحساب الذهني بتركيا

عمان- الغد- حصد الأردن ٢٢ جائزة في المسابقة العالمية لعلم الحساب الذهني بتركيا.

وأقيمت البطولة العالمية الأكبر على مستوى العالم لعلم الحساب الذهني (الاباكس) في مدينة أنتاليا في تركيا، وشارك بها من الأردن مركز العبقري الصغير.

وأكد مدير المركز حمزة عابدين، أن “الطلاب الأردنيين المشاركين كانوا على مستوى عال من الحضور الذهني والنفسي وخضعوا لدورات مكثفة تحضيرا لهذه البطولة، وعليه كان مجموع الجوائز التي حصدها الاردن في هذه المسابقة ٢٢ جائزة في مختلف المراحل، وحصل الطالب يوسف عدنان التلة عن المركز الأول وبطولة العالم.(super champion )”.

كما حصل كل من الطالبين فضل محمد اشرف و صلاح علان على المركز الثاني (champion ) ضمن فئتهم.

وشارك في المسابقة ٥٠٠٠ طالب من ١٨ دولة حول العالم.