البابا فرنسيس غادر روما متوجها إلى العراق في زيارة غير مسبوقة

بغداد – غادر البابا فرنسيس روما، الجمعة، متوجها إلى العراق في زيارة غير مسبوقة هي الأولى له إلى الخارج، منذ انتشار وباء كوفيد-19، وفق وكالة فرانس برس.

وخلال برنامج الزيارة التي تستمر 3 أيام، سيزور البابا البالغ 84 عاما، مناطق مختلفة من البلاد، ويعرب عن دعمه لمسيحيي العراق الذين عانوا من الحرب والاضطهاد، وسيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني.

ونشر العراق، آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن؛ لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامة البابا.

وقال مسؤول أمني بارز اطلع على الخطة الأمنية، الخميس، إن القوات المشاركة تلقت التدريب على التعامل مع أسوأ السيناريوهات من اشتباكات في الشوارع إلى تفجير قنابل وحتى هجمات بالصواريخ.

وكانت هذه التهديدات الافتراضية جزءا من تدريبات واسعة النطاق في إطار التحضير للزيارة التي تستمر من 5-8 آذار/مارس، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالعنف شهدت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19؛ مما زاد من تعقيد التحضيرات للزيارة. أ ف ب