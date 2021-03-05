البابا فرنسيس يصل الى بغداد

بغداد – وصل الى مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة، البابا فرنسيس في أول زيارة للعراق، بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط استقبال رسمي وشعبي كبيرين.

وكان أول المستقبلين للبابا فرنسيس في مطار بغداد، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وكبار المسؤولين، وشخصيات دينية إسلامية ومسيحية، وجمهور كبير من العراقيين من المسيحيين والمسلمين.

ويلتقي البابا في القصر الرئاسي، اليوم الجمعة، عددا من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والثقافية العراقية، قبل ان ينتقل الى زيارة عدد من الكنائس المسيحية في بغداد.

كما يلتقي البابا شخصيات دينية عراقية من المذاهب العراقية، فضلا عن زيارة مدينة أور في الناصرية جنوب العراق ومدن أخرى منها نينوى واربيل. وقال مصدر حكومي لمندوب وكالة الانباء الاردنية (بترا) في بغداد، أن زيارة البابا فرنسيس لبغداد ستستمر حتى الاثنين المقبل.

يذكر ان العاصمة بغداد والمدن العراقية تشهد حظرا شاملا منذ أيام بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.(بترا)