“البابطين الثقافية” تبرم اتفاقية للنشر المشترك مع اليونسكو

عمان- الغد- في إطار حرص الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين على دعم عمل المنظمات الدولية وتسهيل اطلاع الوطن العربي على منجزاتها ومعارفها، أبرمت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تقوم بمقتضاها المؤسسة بترجمة بعض تقارير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية ونشرها، وذلك مساهمة منها في تعزيز عمل اليونسكو.

ومن بين هذه التقارير: تقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن مبدأ المسؤولية الفردية فيما يتعلق بالصحة، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن تقنيات المساعدة على الإنجاب والأبوة، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن البيانات الضخمة والصحة، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن الاستجابة الأخلاقية الطبية لحالة اللاجئين، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن مبدأ مشاركة المنافع، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن تحديث انعكاسها على الجينوم البشري وحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن مبدأ عدم التمييز والتعصب، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن أنظمة الطب التقليدية وتأثيرها الأخلاقي، وتقرير اللجنة الدولية للأخلاقيات الطبية عن مبدأ احترام ضعف الإنسان والنزاهة الشخصية، وغيرها.

وقد أكد رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين وهو عضو لجنةِ المقاربات المستقلة متعددةِ الأطراف للأوبئة والأمن والتنمية المستدامة المعروفة بكومباس، اعتزازه بمثل هذه الاتفاقية التي تأتي استكمالاً لمنهج المؤسسة الساعي إلى تعميم المعارف ونشرها والتي من ضمنها الثقافة الطبية.

يذكر أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، أقامت العديد من الندوات المتعلقة بالثقافة الصحية، إضافة إلى تقديم تقارير إعلامية شبه يومية، لتغطية أحدث مستجدات كوفيد-19.