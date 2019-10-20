“البابطين الثقافية” تقدم محاضرات عن ثقافة السلام في جامعة لايدن بهولندا

الغد– وجه مركز دراسة الإسلام والمجتمع في جامعة لايدن بمملكة هولندا الدعوة إلى مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لتقديم محاضرات عن ثقافة السلام من خلال تجربة المؤسسة في هذا المجال، وذلك في الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي إلى الأول من نوفمبر المقبل في معهد العلاقات الدولية التابع لجامعة لايدن في لاهاي.

وتتخلل هذه المحاضرات جلسة خاصة عن مناهج السلام التي وضعتها المؤسسة في يونيو الفائت خلال منتداها العالمي الأول عن تعليم ثقافة السلام الذي عقدته في محكمة العدل الدولية بلاهاي بمملكة هولندا، وهي المناهج التي شارك في تأليفها خبراء متخصصون من حوالي عشرين دولة حول العالم وتعنى بنشر ثقافة السلام تربوياً وتعليمياً من الحضانة إلى الجامعة، وحظيت بمباركة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عرضها على الدول الأعضاء من قبل رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين.

وحول مشاركة المؤسسة في المحاضرات المزمع تقديمها، قال البابطين: إن الخطوات التي بدأتها المؤسسة في تكريس ثقافة السلام ونبذ الحروب والكراهية، وطرح مصطلح حوار الثقافات بدلاً من صراعها، تسير في وجهتها الصحيحة وقد بدأت ثمارها تنضج في وجدان البشرية خصوصاً وأنها تأتي من مؤسسة ذات طابع ثقافي تعكس طموحات وأحلام الشعوب في كل مكان، مستخدمة أدوات فكرية وعلمية في سبيل تحقيقها مع الأخذ بعين الاعتبار دور الشخصيات السياسية البارزة في العالم من دعاة السلام وإشراكهم في تجسيد هذه المنهجية الثقافية للسلام على أرض الواقع.

وأعرب البابطين عن اعتزازه بالدعوة التي تلقتها المؤسسة من مركز دراسة الإسلام والمجتمع في جامعة لايدن، مبدياً تفاؤله بانتشار هذه المناهج في المؤسسات التربوية والتعليمية.

هذا وسوف يمثل المؤسسة في تقديم هذه المحاضرات، المدير العام للمؤسسة الدكتور تهامي العبدولي.

يذكر أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية سبق وأنشأت في أكتوبر من العام الفائت “مركز عبدالعزيز سعود البابطين من أجل الثقافة العربية” في جامعة لايدن واحتفت بهذا المركز الأوساط الأكاديمية والثقافية بالجامعة ضمن حفل كبير ناب فيه الأمين العام عبدالرحمن خالد البابطين عن رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين في افتتاح المركز.