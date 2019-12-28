“البابطين” تضم نخبة من مختلف أنحاء العالم لنشر ثقافة السلام العادل

عمان- الغد– أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد، يضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل الوطن العربي وخارجه. ويأتي هذا المجلس في دورته العاشرة عقب انتهاء أعمال المجلس السابق.

ويضم المجلس الجديد كلاً من: عبدالعزيز سعود البابطين رئيساً، وسعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس الأمناء، وعبدالرحمن خالد البابطين أميناً عاماً، وعضوية: وزير التعليم العالي الأسبق في الجزائر د. الطاهر حجار، رئيس البرلمان المالطي السابق د. مايكل فرندو، عميد كلية الآداب في جامعة الكويت، الدكتورة سعاد عبدالوهاب، رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في الكويت، د. المستشرق ريموند فارين، المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة د. عبدالله التطاوي، مدير مركز الدراسات الإسلامية ومركز عبدالعزيز سعود البابطين من أجل الثقافة العربية في جامعة ليدن بهولندا الدكتورة بيترا سيبيستجان، الأكاديمية في جامعة الكويت ورئيس تحرير مجلة العربي سابقاً الدكتورة ليلى السبعان، رئيس الجامعة الأورومتوسطية في المغرب العربي الدكتور عبدالرحمن طنكول، رئيس ومؤسس أكاديمية لندن للدبلوماسية د. نبيل عياد، رئيس معهد العالم العربي في باريس والأكاديمي في جامعات المملكة العربية السعودية د. معجب الزهراني.

وقال رئيس مجلس الأمناء عبدالعزيز سعود البابطين : إن المؤسسة تسعى إلى التنويع في أعضائها من مختلف أنحاء العالم لتشكيل نسيج له صبغة عالمية يواكب توجهاتها في نشر ثقافة السلام العادل إلى جانب الاهتمام الذي بدأته منذ تأسيسها في الشعر واللغة العربية، وهذا يتطلب منها المزيد من الانفتاح على ثقافات العالم، واختيار عقول تؤمن بالحوار بين الشعوب ونبذ الصراعات والحروب.

وشكر البابطين أعضاء المجلس السابق مشيداً بما قدموه للمؤسسة خلال فترة عملهم وبأنهم لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية التي كان لهم الدور الأمثل في رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.

ويذكر ان مؤسسة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية قد التأسيس في العام 1989، في القاهرة بمبادرة من الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين وتهدف المؤسسة الى إثراء حركة الشعر العربي ونقده وتشجيع التواصل بين الشعراء والمهتمين بالشعر العربي وتوثيق الروابط بينهم.