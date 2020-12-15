“البابطين” تقدم منحتي بحث في الدكتوراه للطلبة المتميزين في دراسات السلام

عمان- الغد- في إطار التعاون بين مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وجامعة غلاسكو كاليدونيا في اسكتلندا – بريطانيا العظمى، أسندت المؤسسة منحتي بحث في الدكتوراه تحت عنوان “منحة البابطين للطلبة المتميزين في دراسات السلام والدبلوماسية”، وقد نالت منحتي البحث طالبة من الوطن العربي وطالبة أوروبية، وذلك باقتراح من إدارة بحوث درجات الدكتوراه في برنامج الدراسات العليا للدبلوماسية.

وقد قال رئيس المؤسسة السيد عبدالعزيز سعود البابطين، إن هذا الحدث يعتبر حدثاً مهماً جداً في تاريخ تعاون المؤسسة مع الجامعات في العالم، وهو يشكل إضافة نوعية إلى الأنشطة التي تنفذها المؤسسة مع جامعات مرموقة، مذكراً في ذلك بالدعم المقدم لكرسي عبدالعزيز سعود البابطين لوديان للغة العربية في جامعة أكسفورد، وكرسي عبدالعزيز سعود البابطين لدراسة الماجستير في جامعة برشلونة المستقلة، وأستاذية مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الخاصة بالثقافة العربية في جامعة لايدن، وكذلك بما يحظي به العديد من الطلبة اللاجئين في أوروبا من منح، وخاصة في دراسات الطب في جامعة لشبونة بالبرتغال الذي يشرف عليها ويتابعها، رئيس البرتغال الأسبق جورجيو سامبايو، ضمن آلية الاستجابة السريعة لأزمات التعليم العالي منذ عام 2015، يذكر أن هذا البرنامج ينفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة.