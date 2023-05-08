البابطين للإبداع الشعري تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة

أعلن مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عن فتح باب الترشح لجائزة البابطين للإبداع الشعري في الدورة ال19 لعام 2024 ‘وتتضمن اول فروع الجائزة

جائزة الإبداع الشعري في مجال نقد الشعر ، وقيمتها أربعين ألف دولار وتمنح لأحد نقاد الشعر أو دارسيه المتميزين ممن قدموا في دراساتهم وأبحاثهم إضافة مهمة في تحليل النصوص الشعرية ،او تقديم رؤية جديدة لظاهرة شعرية محددة قائمة علي أسس علمية .،ويشترط أن يحدد المتقدم عنوانا واحدا من مؤلفاته للترشح للجائزة ،ويشترط ايضا في المؤلفات المرشحة أن لا تكون من رسائل الماجستير أو الدكتوراه ،وأن لايكون قد مضي علي صدور أحدثها أكثر من عشر سنوات تنتهي في 31/12/2023 .

الجائزة الثانية وهي جائزة أفضل ديوان شعر وقيمتها عشرون الف دولار ،وتمنح لصاحب أفضل ديوان شعر صدر خلال خمس سنوات في 31/12/2023.

ويشترط في المتقدم لهذه الجائزة ان يتقدم بديوان واحد فقط ويكون منشور ورقيا .

الجائزة الثالثة وهي جائزة أفضل قصيدة وقيمتها عشرة الاف دولار وتمنح لصاحب أفضل قصيدة منشورة في احدي المجلات الأدبية او الصحف او الدوريين الشعرية او ان يكون قد صدر في كتاب مستقل خلال عامين ينتهيان في 31/11/2023.

ومن شروط هذه الجائزة أن يقدم المتسابق قصيدة واحدة فقط ويرفق بها الأصل المنشور ،ولا تقبل القصائد المنشورة في نشرات دعائيةأو إلكترونية او إعلانية .

أما الجائزة الرابعة فهي الجائزة التكريمية للإبداع الشعري وقيمتها خمسون ألف دولار وتمنح لشاعر أسهم في إثراء حركة الشعر العربي ،وهي جائزة لا تخضع للتحكيم لآلية خاصة يضعها ويشرف علي تنفيذها رئيس مجلس الأمناء ،والمخولون بالترشيح هم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة فقط .

وضمن فروع الجوائز المقدمة جائزتان الخامسة منها للشعراء الشباب وتمنح لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما ،وتتضمن جائزة أفضل ديوان شعر للشعراء الشباب وقيمتها عشرة الآف دولار .

وعن الجائزة السادسة فستُمنح لأفضل قصيدة للشعراء الشباب وقيمتها خمسة الآف دولار .

ويشترط في هذا الفرع من الجائزة أن يكون العمل منشوراً نشراً ورقياً.

مع ضرورة الالتزام لكافة المتقدمين بالشروط العامة للمسابقة وهي كالآتي :-

1 – يقبل النتاج المقدم باللغة العربية الفصحى فقط.

2 – يتقدم المتسابق إلى فرع واحد فقط من فروع الجائزة.

3 – على المتقدم أن يرسل ثماني نسخ من النتاج المتقدم به لنيل الجائزة.

4 – لا يقبل النتاج الذي يشترك فيه أكثر من شخص واحد.

5 – يرسل المتقدم خطاباً مباشراً إلى المؤسسة يذكر فيه رغبته في الترشيح لأحد فروع الجائزة، ويحدد فيه النتاج الذي يتقدم به للمسابقة، ويمكن للجامعات والمؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية أن تتقدم بترشيح من ترغب، مع ضرورة إرفاق موافقة المرشح خطيًّا على ذلك.

6 – يرسل المتقدم سيرته الذاتية والعلمية، مستقلة عن خطاب الترشيح، تشتمل على: اسم الشهرة، الاسم الكامل الوارد في وثيقة السفر، تاريخ الميلاد ومكانه، العنوان البريدي، رقم الهاتف، إنتاجه الإبداعي، ثلاث صور شخصية حديثة (10سم *15سم).

7 – لا يجوز لمن سبق له الفوز بأي جائزة عربية أن يتقدم إلى الفرع الفائز به قبل مضي ثلاث سنوات على فوزه، على أن يتقدم بعمل آخر غير الذي فاز به، وعلى المتقدم أن ينصّ في خطاب الترشيح على أن العمل المتقدم به لم يسبق له الفوز بأي جائزة عربية، وفي حال ثبوت العكس فللمؤسسة الحق في إلغاء نتيجة المتقدم.

8 – لا يحق لمن أسهم في تحكيم جوائز المؤسسة التقدم إلى المسابقة في أي فرع قبل مرور دورتين من تاريخ مشاركته في التحكيم.

9 – المؤسسة غير ملزمة بإعادة الأعمال المقدمة إلى المسابقة، ولها إعادة نشر القصائد الفائزة، ومختارات من أعمال الفائزين.