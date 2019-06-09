البابونج أحدها.. مرخيات طبيعية للعضلات

عمان- هل سبق وأن شعرت بشد غير إرادي أو تيبس أو تقلصات في عضلاتك؟ ينجم ذلك عن أسباب عديدة قد تحدث للشخص، وقد تصيب الكثير من العضلات في الجسم، وخصوصا في البطن والذراعين واليدين والقدمين، غير أنه يمكن الشعور بها في أماكن متعددة أخرى من الجسم. العديد من هذه الحالات تنجم عن أسباب بسيطة منها التمارين الرياضية المجهدة، وهذا بحسب موقع www.healthline.com الذي أشار إلى أنه في هذه الحالة يجب فقط الالتزام بالصبر والراحة وتمارين التمدد اللطيفة وتدليك العضلات المصابة لإزالة الألم. أما الحالات الأكثر شدة فتحتاج لزيارة الطبيب.

ويذكر أنه ينصح باستخدام مرخيات العضلات الطبيعية للحالات البسيطة، منها الآتي:

البابونج: يعرف البابونج بأنه عشب كان يستخدم منذ القدم لعلاج مجموعات كبيرة من الأمراض، منها التقلصات والتشنجات العضلية. فهو يحتوي على 36 مركبا من الفلافونويد، وهي مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. بالإمكان تدليك المنطقة المصابة بزيت البابونج الأساسي للتخفيف من التشنجات أو شرب البابونج المغلي للاسترخاء.

الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأحمر على مادة الكابسيسين وهي مرخ طبيعي للعضلات ينصح به عادة مصابو التهاب المفاصل الرثواني وغيره من الأمراض. تتواجد هذه المادة في كبسولات وكمستحضرات للاستخدام الخارجي. كما ويمكن تناول الفلفل الأحمر مع الطعام.

عصير الكرز الأحمر: أن الأشخاص الذين يشاركون في السباقات الطويلة يتمرنون بقوة، مما يضع جهدا على عضلاتهم. يساعد عصير الكرز هؤلاء الأشخاص على مواجهة الأعراض الالتهابية وألم العضلات الشائعين لدى العدائين. فالمواد المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة تساعد في إرخاء العضلات بشكل طبيعي.

فيتامين (د): الأشخاص الذين يصابون بشكل متكرر بألم العضلات وتقلصاتها قد يجدون فائدة في الحصول على فيتامين (د). يأتي هذا الفيتامين في أشكال عديدة منها السائل والحبوب والكبسولات. وبالإمكان الحصول عليه أيضا من الأطعمة، منها البيض والسمك والحليب المدعم. كما أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس يعد أسلوبا جيدا للحصول على هذا الفيتامين.

المغنيسيوم: يعد المغنيسيوم مصدرا مهما لتغذية الأشخاص كونه يحافظ على القدرة الطبيعية للعضلات والأعصاب على أداء وظائفها. وعلى الرغم من أن نقص هذا العنصر يعد حالة نادرة، إلا أنه يسبب ألم العضلات كأحد أعراضه الأولية. يتواجد هذا المعدن بشكل خاص في الموز واللوز والبقول، كما يتواجد كمكمل غذائي.

وأخيرا، يعد الحصول على راحة كافية أفضل طريقة طبيعية لإرخاء العضلات. لذلك، فتأكد من الحصول على مقادير معتدلة منها بالإضافة إلى محاولة عدم إجهاد عضلاتك. ففي بعض الأحيان، ينجم تشنج العضلات عن كثرة استخدامها، لذلك ينصح بأخذ أقساط من الراحة للتخفيف من الإجهاد.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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