البابونج البري.. علاجات عشبية مفيدة

عمان – يضفي نبات شجيرة البابونج منظرًا جذابًا وشعورًا منعشًا على الفناء الخلفي للمنزل، بأزهاره اللافتة خلال فصل الصيف وجزءًا من الخريف. هذه المعجزة الصغيرة، المعروفة باسم الينسون البري والبابونج البري يصنع منها باقات زهور مميزة كما يتم تجفيفها واستخدامها في العلاج العشبي.

الخصائص العلاجية

يعد الأقحوان كما يوحي اسمه Feverfew مسكنًا طبيعيًا للألم ويستخدم في الوقاية والعلاج لكل من الصداع النصفي، والحمى، واضطرابات الدورة الشهرية، والتهاب المفاصل، والصدفية، والحساسية، وطنين الأذنين، والدوخة والغثيان والقيء. في بعض الأحيان يوضع مباشرة على اللثة لتخفيف أوجاع الأسنان أو على الجلد للوقاية من الحكة ولدغ الحشرات.

منافعها في التجميل والطهي

يمكن إضافة أوراق زهرة البابونج أو صبغتها إلى الماء أو عصير الفاكهة للمساعدة في تخفيف الالتهابات والآلام. ويعمل كمضاد للأكسدة فيحارب الشوارد الحرة للأغشية المبطنة لسطح العظام. وتستخدم الخلاصة المستخرجة من أوراقها ذات الرائحة الحمضية العطرة لعلاج كل شيء يخص البشرة بدءًا من حب الشباب إلى لدغات الحشرات وانتهاءً بالصدفية. بل يستخدم كدرع واق ضد لدغات الحشرات. ويساعد على تقليل احمرار الجلد بفضل خصائص خلاصاته المهدئة جدًا للبشرة، وذلك بسبب وجود اللاكتون.

كلمة تحذيرية

إن الحد الآمن للاستهلاك اليومي من نبات البابونج هو تناول اثنين إلى ثلاثة من أوراقه المجففة ذات المذاق المر. ومع ذلك، فإن مضغ الأوراق النيئة، يومًا بعد يوم، يمكن أن يهيج الفم، لذلك يستبدله بعض الناس بالكبسولات. مثل جميع الأعشاب، علينا اتخاذ بعض الاحتياطات قبل استخدام البابونج بغرض العلاج.

عليك استشارة طبيبك دائمًا قبل تجربة أي من العلاجات العشبية.

نصيحة

أفضل زراعة هذه العشبة في أواني إصيصية حتى يسهل إدخالها المنزل في أوقات الصقيع فلا نضطر لقطعه قبل النضج، حيث يكون حصاد أعشاب البابونج بعد إزهارها الكامل ونضوجها أكبر مما لو قمنا بقطعها مبكرًا.

كتبت: شيلا شيث/ خبيرة طهي

مجلة نكهات عائلية